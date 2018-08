Game of Thrones'un yazarı George RR Martin, kitapta ve dizide sürekli şahit olduğumuz ölümlerin sebebini açıkladı.

Game of Thrones, yayınlanmaya başladığı günden itibaren diziyle ilgili en çok konuşulan konu aniden gelen ölümlerdi. Sürekli 'yok canım bu da ölmez artık' dediğimiz herkesin ölümüne şahit olduk ve bu da dizinin popülaritesini artıran etkenlerden biriydi şüphesiz. Tabii zaman zaman bu ölümlere çok canımız sıkıldı ama sayı arttıkça biz de alıştık. Yine de akıllara hep aynı soru geldi; Neden herkes ölüyor?

Bu sorunun cevabı ise serinin yazarı George RR Martin'den geldi. Martin'e göre seride yer alan ölümler, en büyük ilham kaynağı olduğunu söylediği J.R.R. Tolkien'in Gandalf'ı öldürmesine dayanıyor. Martin, The Lord of the Rings serisini okurken Gandalf öldüğünde çok etkilenmiş ve bu beklenmedik ölüm onu eserlerinde de karakterlerin ani ölümlerine yönlendirmiş.

Gandalf'ın öldükten sonra Gandalf the White olarak geri dönmesini de bu esinlenme olayına göre değerlendirecek olursak Jon Snow'un dirlmesine benzetebiliriz. Belki de Martin, kendi hikayesine Gandalf etkisi yaratacak bir karakter eklemek istemiş ve Jon Snow'u seçmiştir.

Dizinin son sezonunun 2019'un ilk yarısında yayınlanması bekleniyor ve artık izleyiciler olarak merakımız hat safhada. Üstelik son sezonun tüm sezonlardan daha kanlı ve ölümlerle dolu olacağı da düşünülüyor. Ne yazık ki neler olup biteceğini öğrenmek için biraz daha beklememiz gerekecek.