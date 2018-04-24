Google Sokak Görünümü’nde Yakalanan En Çılgın 20 Görüntü!

Google Sokak Görünümü düm dünyanın fotoğrafını çekerken, bazen kadrajına ilginç görüntüler de yakalandı.

Google Street View, 2007 yılında görevine yalnızca 5 şehir ile başladı. Geçtiğimiz 11 yıllık süre boyunca Google, tüm dünyanın haritasını çıkarmak için kameralı arabalar, hava drone’ları ve yürümeyi seven insanlarla dünyanın dört bir yanına gitti. Bu yolculuğu boyunca milyarlarca insanı görüntüleyen Google, bazen çok ilginç görüntüler de yakaladı. Bugün sizlere, birbirinden ilginç görüntüler paylaşacağız. Bakalım bunları beğenecek misiniz.

Adamın kafasındaki kutuyu bir okla vurmaya çalışan adam. Görüntüler Amerika’dan.

Fransa ve İtalya sınırında çimlerin üzerindeki koca yürekli kayakçı.

Tokyo’da bir kaldırımda güvercin maskesi takan bir insan sürüsü.

Norveç’te iki dalgıcın Google kameralarına yakalandığı an.

Hindistan’daki bu adam, 360 derecelik görüntüde 6 kez görüntülendi.

Florida’da Google Sokak Görünümü'ne yakalanan timsah.

Bir drone, Rusya Kurile Gölü’nde balık yakalayan ayıyı yakaladı.

Alaska’da çok yorulduğu için dinlenen garip birisi.

Sanatçı Ben Kingsley’in 2008 yılında sokak görünümüne yakalanan geçit töreni.

Kuzey Carolina’da evinde AT-AT besleyen bir kişi bulundu.

Google Sokak Görünümü’ne sürpriz yapmak isteyen bu romantik at kafalı adam, Britanya Kolumbiyası’ndan.

Alberta’da Edmonton Mısır Labirenti’ne girdikten sonra yeniden yolunuzu bulabilir misiniz?

Loch Ness’te bir Top Gear yarışçısına ait görüntüler. Sanırım otostop yapacak.

California’da araba bozulmasın diye streç filmle sarılmış.

Chicago’da bu korkunç cadılar bayramı süslemeleri, Google sokak görünümü sayesinde uzun süreler boyunca bizlerle olacak.

Polonyalı bisikletçiler, kamerada yaşanan bir aksaklık yüzünden ayaklarından ayrıldılar.

Bu arkadaşlar daha vahim.

Kuzey Arjantin’de birbirlerini bulan iki Google Sokak Görünümü aracı.

California’da tüm dünyayı dolaşan sokak görünümü araçları hep birlikte görüntülenmişti.