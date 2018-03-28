Cambridge Skandalı ile epey gündemi epey meşgul eden Facebook, 50 milyondan fazla insanın bilgilerini izinsiz bir şekilde Cambridge Analytica'ya ve diğer iddiaya göre de politikacılara satmıştı.

Facebook'un son skandalları ve bilgilerimizi ne denli kötü amaçlarla kullandığı malumunuz. Bu bağlamda Dylan Curran adındaki Twitter kullanıcısı, tam 30 maddede Facebook ve Google'ın hakkımızda düşündüğümüzden de fazla şey bildiğini ispatlarıyla Twitter üzerinden bizlerle paylaştı. Biz de sizin için, sırasıyla tüm tweetleri Türkçeleştirdik. İşte sizler için Dylan'ın paylaştığı tweetleri satır satır çevirdiğimiz önemli bilgiler: "Dehşete düşmeye hazır mısınız? Bilgilerinizin ne kadarının Facebook ve Google gibi şirketler tarafından sizden izinsiz saklandığını göstereceğim." İLGİLİ HABER Google Haritalar'a Türkçe de Dahil 39 Yeni Dil Eklendi! Google, telefonunuzu her açtığınızda bulunduğunuz konumu saklar (eğer konumu açtıysanız) ve açtığınız ilk günden itibaren bir zaman çizelgesi görebilirsiniz. Bunlar son 12 ay boyunca İrlanda'da gezdiğim yerler. Orada bulunduğum zamanı ve diğerine giderken geçirdiğim süreyi gösterecek kadar detaylı. Google, arama geçmişinizi tüm cihazlarınızda ayrı bir veritabanında depolar; dolayısıyla arama geçmişinizi ve telefon geçmişinizi silmeniz durumunda bile Google, siz her şeyi girip her şeyi silinceye kadar depolar. Eğer geçmişinizi silmek isterseniz, bunu tüm cihazlarda yapmanız gerekir. Google; konumunuz, cinsiyetiniz, yaşınız, hobileriniz, kariyeriniz, ilgi alanlarınız, ilişki durumunuz, olası kilo ve geliriniz de dahil olmak üzere bilgilerinize dayalı bir reklam profili oluşturur. Google, kullandığınız her uygulama ve uzantıyı, bunları ne sıklıkta kullandığınızı, onları nerede kullandığınızı ve kimlerle etkileşimde bulunduğunuzu ve Facebook üzerinden kiminle konuştuğunuzu, hangi ülkelerde konuştuğunuzu, ne zaman konuştuğunuzu ve saat kaçta uyuduğunuzu bile saklayabilir. Google, sizin bütün YouTube geçmişinizi saklar. Bu sayede ne zaman bir ebeveyn olacaksınız, muhafazakar mısınız, yenilikçi misiniz, Yahudi misiniz, Hıristiyan mısınız, Müslüman mısınız; depresif veya intihara meyilli misiniz, hepsini bilir. Google, sizin hakkınızda sakladığı tüm verileri indirme seçeneği sunuyor, bu verileri indirdim ve dosya 5 GB'dan büyük, yaklaşık olarak 3 milyon Word belgesi. Bu bağlantı, yer işaretlerinizi, e-postalarınızı, kişilerinizi, Google Drive dosyalarınızı, yukarıdaki bilgilerin tümünü, YouTube videolarınızı, telefonunuzdan çektiğiniz fotoğrafları, satın aldığınız işletmeleri, satın aldığınız ürünleri içerir. Takviminiz, Google Hangout oturumlarınız, konum geçmişiniz, dinlediğiniz müzikler, satın aldığınız Google kitapları, bulunduğunuz Google grupları, oluşturduğunuz web siteleri, sahip olduğunuz telefonlar, paylaştığınız sayfalar, günde kaç adım yürüdüğünüzü bile saklayabilir. Facebook da tüm bilgilerinizi indirmek için benzer bir seçenek sunuyor. Benimki yaklaşık 400.000 Word belgesi, kabaca 600 MB. Bu, gönderdiğiniz veya gönderdiğiniz her iletiyi, gönderdiğiniz veya gönderebileceğiniz tüm dosyaları, telefonunuzdaki tüm kişileri ve gönderdiğiniz veya gönderebileceğiniz tüm sesli mesajları içerir. Facebook, sevdiğiniz şeylere ve sizin ve arkadaşlarınızın ne hakkında konuştuğuna bağlı olarak ilginizi çekebileceğini düşündüğü şeyleri de saklı tutuyor.







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Amaçsız bir şekilde, Facebook'ta gönderdiğiniz tüm etiketler de saklanıyor (bunu neden yaptıkları hakkında hiçbir fikrim yok, şaka şaka). Facebook'a her giriş yaptığınızda, giriş yaptığınız anda saatin kaç olduğu ve hangi cihazdan giriş yaptığınız gibi bilgiler saklanır. Ve Facebook, hesabınıza bağladığınız tüm uygulamaları saklıyor. Böylelikle siyaset, web ve grafik tasarım ile ilgilendiğimi tahmin edebilirler. X ve Y dönemleri arasında Tinder kurulumuyla bekardım. Kasım ayında bir HTC telefonum vardı, gibi… Dipnot, eğer bilgisayarınızda Windows 10 yüklüyse bu, Windows 10'u yüklediğinizde varsayılan olarak etkinleştirdiğinizdeki tüm seçenekler burada mevcut 16 farklı alt menüyle gizlilik seçeneklerinin sadece bir resmi. Bu içerikler, nerede olduğunuzu, hangi uygulamaları yüklediğinizi, ne zaman kullandığınızı, ne amaçla kullandığınızı, web kameranıza ve mikrofonunuza, kişilerinize, e-postalarınıza, takviminize, arama geçmişinize, gönderdiğiniz ve aldığınız tüm mesajlara ulaşabilir. İndirdiğiniz dosyaları, oynadığınız oyunları, fotoğraflarınız ve videolarınız, müziğiniz, arama geçmişiniz, göz atma geçmişiniz, hatta dinlediğiniz radyo istasyonları bile takip edilebilir. Bu durum, modern çağdaki en manyakça şeylerden biri. Biz asla hükümet ya da bir kurumun evlerimizde ya da konum izleyicilerimizde kameralar / mikrofonlar koymasına izin vermeyiz. Sözde ileriye gittik ve bunu kendimiz yaptık, çünkü ‘sevimli köpek videoları" izlemek istiyoruz. Tüm bilgilerimle, Google Takeout adlı belgeyi aldım ve bu dokümanda size, bilgilerinizi almanın tüm farklı yollarını gösteriyorum.



Burada, indirdiğim resimleri ve eriştiğim siteleri gösteren 90.000 farklı girişi olan 'arama geçmişi' belgesi var. Benim Google Takvimim ve bozuk. Eklediğim tüm etkinlikler, katılıp katılmadığımı ve ne zaman katıldığımı gösterdim. Bu özgeçmişimi, aylık bütçemi ve yaptığım tüm kodları, dosyaları ve web sitelerini ve hatta sildiğim PGP özel anahtarımı ve şifreli dosyalarımı içeren Google Drive'ım. Bu, benim attığım adımların tümünü gösteren Google Fit'im, herhangi bir yere yürüdüğüm her an ve yaptığım her meditasyon / yoga / egzersizi kaydettiğimde her zaman bu bilgiyi sildim ve Google Fit’i iptal ettim. Bu dosya, telefonumla çekilmiş ve yıllara göre ayrılmış ve fotoğrafların ne zaman ve nerede çekildiğini içeren meta verileri içerir. Gönderdiğim her e-posta, sildiğim veya spam olarak sınıflandırılmış olanlar da dahil olmak üzere bana gönderildi. Ve şimdi de Google Etkinliğim. Burada binlerce dosya var, bu yüzden bu dosyalara dair kısa bir özet geçeceğim. Önceden görüntülediğim veya tıkladığım her bir Google reklamı, yayınladığım veya kullandığım her uygulama. Ziyaret ettiğim her web sitesi ve saat kaçta yaptığıma dair, her aktivite kayıtlı. Şimdiye kadar aradığım veya okuduğum her yer. Aradığım veya okuduğum her haber makalesi ve 2009'dan beri yaptığım her sesli Google araması. Son olarak, 2008'den beri aradığım veya görüntülediğim her YouTube videosu.

Kaynak : https://www.indy100.com/article/facebook-google-cambridge-analytica-dylan-curran-twitter-how-to-download-your-data-8275511

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