Bazen gezmek için bir rehbere ihtiyaç duyarsınız. Sanal ortamda bile olsa, böyle bir rehber tüm gezintinize renk katacaktır.

Google’ın tüm dünyayı arşınlayarak neredeyse gitmediğimiz her yere gitmiş gibi olmamızı sağlayan kesintisiz hizmeti Street View artık çok genişledi. Özellikler sanal gerçeklik teknolojilerinin de gelişimiyle kullanımı daha da eğlenceli hale gelen servis, bazen insana sebepsiz yere mutluluk veren olaylara tanıklık etmemizi sağlıyor.

Google Street View’a yerel bir rakip olan Güney Kore’nin Daum sisteminin sevimli bir avantajı var: Sanal ortamda olaştığınız her yerde göremeyeceğiniz bir olay, Güney Kore’nin Gyeongbuk bölgesi için geçerli. Burada size rehber bir köpek eşlik ediyor:

Bu tip hizmetleri geniş haritalara yaymak zordur. Yürümeyi gerektiren bölgeler, çeşitli fotoğrafçıların istihdamını gerektiriyor. Bu adayı fotoğraflayan Daum görevlisinin ise tüm yolcuğunda yanından ayrılmayan köpeği hem gezintiyi zevkli kılıyor hem de gerçeklik hissini arttırıyor.

Daum, elbette Google Street View kadar kullanışlı bir teknoloji değil. Fakat bu sevimli dostla Güney Kore adasını gezmek isterseniz, şuradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. :)