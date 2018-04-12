Türkiye'de Çekilecek Hollywood Filmlerine Teşvik Geliyor!

Kültür ve Turizm Bakanlığı, daha fazla yabancı yapımcının ülkemizde film çekmesi için hazırladığı yasa tasarısını bakanlar kuruluna sundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından daha fazla Hollywood ve Bollywood filminin ülkemizde çekilmesini teşvik etmeyi amaçlayan ‘devlet desteği’ yasa tasarısı, bakanlar kuruluna sunularak imzaya açıldı. Yasa tasarısının kabul edilmesi halinde yabancı film şirketlerinin Türkiye’de gerçekleştirdikleri film çekimlerinde gerçekleştirdikleri harcamaların %30’u, bakanlık tarafından şirketlere iade edilecek.

Yerli film endüstrisinin de bu durumdan dezavantajlı çıkmasını istemeyen Bakanlık, Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlaması için yerli oyuncular ile yabancı film şirketlerini bir araya getirecek. Ayrıca yeni yasa tasarısı, telif haklarına ilişkin de bazı düzenlemeler içeriyor. Telif hakkına sahip eser sayısını ve niteliğini yükseltecek olan Bakanlık, daha adil ve makul telif bedelleri içeren bir lisanslama sistemi oluşturacak.

Yargıtay, Rekabet Kurumu ve Bakanlık yetkilileri ve akademisyenlerinden kurulacak ‘Telif Hakem Kurulu’, tarife bedellerine dair şikayetlerin giderilmesini sağlayacak. Yasa tasarısı ile yüksek telif bedelleri ortadan kalkacak, küçük teliflerle eserler satın alınabilecek. Dijital alanda da telif hakkı ihlalleri ile daha fazla mücadele edilerek sanatçıların fikir ve mülkiyet hakları korunacak.