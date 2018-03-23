Sirin Labs ile anlaşmaya çalışan Huawei, Android uygulamalarının yanında blockchain (blok zinciri) uygulamalarını da açacak bir telefon piyasaya sürmeyi planlıyor.

Bloomberg’in haberine göre Huawei Technologies, Sirin Labs’ın işletim sistemini kullanarak özel bir akıllı telefon geliştirmeyi düşünüyor. Bu akıllı telefonu ‘özel’ yapan şey ise standart Android uygulamalarının yanında blockchain uygulamalarını da açacak olması. Henüz ortada kesin bir anlaşma yok. Fakat böyle bir şeyin gerçekleşmesi halinde dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi olan Huawei, blockchain'e destek veren ilk büyük akıllı telefon üreticisi olmuş olacak.

Blockchain için temel olarak gerçekleşen kripto para işlemlerinin kayıt edildiği sanal bir defter diyebiliriz. Blockchain defterlerinin en büyük iki faydalı özelliği ise bir merkeze bağlı olmaması ve kayıtların herhangi bir kişi tarafından değiştirilememesidir. Blockchain, kripto para birimleri ile ilgilenenler tarafından elbette ki fazlasıyla biliniyor, fakat geniş kitlelere ulaşmak konusunda yetersiz kalmış durumda. Huawei’nin blockchain destekli bir telefon piyasaya sürmesi, bu durumu tersine çevirebilir.

Sirin Labs’ın 2017 yılında 1000 dolar fiyat etiketi bulunan bir blockchain uygulamalarını çalıştıran bir telefon üzerinde çalıştığını zaten daha önce öğrenmiştik. Görünüşe göre tüketicilerin bu cihaza olan ilgisi, Huawei’yi blockchain özellikli bir telefon üretme konusuna yöneltti. Bir Sirin Labs sözcüsü Bloomberg’e yaptığı açıklama blockchain telefonu için 20 bin sipariş aldıklarını bildirmişti.