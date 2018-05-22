Humble Bundle'da 4 Oyun, Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu!

Periyodik olarak gerçekleştirdikleri ücretsiz oyun kampanyalarıyla oyuncuların gönlünü kazanan Humble Bundle, bu kez daha büyük bir bomba patlattı.

Humble Bundle'ın aylık abonelik sistemine dikkat çekmek için yaptığı kampanya ile birlikte 1 Haziran'a kadar 4 farklı oyunu hiçbir ek şarta gerek duymaksızın indirebileceksiniz.

Knight Club, Hitch Hiker, Quiet City ve Uurnnog isimli 4 oyunu indirmek için tek yapmanız gereken buraya tıklayarak siteye gitmek ve sağ üstten giriş yapmak. Daha sonrasında istediğiniz 4 oyundan birine tıklamanız gerekiyor.

Bu aşamada yukardan da görebileceğiniz gibi sağ üste bir 'Download' butonu geliyor. Butona tıkladığınızda oyun bilgisayarınıza inmeye başlıyor. Belirttiğimiz gibi fırsat 1 Haziran'a kadar sürecek. Bu yüzden elinizi çabuk tutmanızda fayda var. Bununla beraber, Humble Bundle'ın yüzlerce oyununa aylık abonelik sistemiyle erişebilirsiniz. Bu oyunlara göz atmak için de buraya tıklayabilirsiniz.