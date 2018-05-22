  • Humble Bundle'da 4 Oyun, Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu!

Humble Bundle'da 4 Oyun, Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu!

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Periyodik olarak gerçekleştirdikleri ücretsiz oyun kampanyalarıyla oyuncuların gönlünü kazanan Humble Bundle, bu kez daha büyük bir bomba patlattı.

Humble Bundle'ın aylık abonelik sistemine dikkat çekmek için yaptığı kampanya ile birlikte 1 Haziran'a kadar 4 farklı oyunu hiçbir ek şarta gerek duymaksızın indirebileceksiniz.

Knight Club, Hitch Hiker, Quiet City ve Uurnnog isimli 4 oyunu indirmek için tek yapmanız gereken buraya tıklayarak siteye gitmek ve sağ üstten giriş yapmak. Daha sonrasında istediğiniz 4 oyundan birine tıklamanız gerekiyor.

Bu aşamada yukardan da görebileceğiniz gibi sağ üste bir 'Download' butonu geliyor. Butona tıkladığınızda oyun bilgisayarınıza inmeye başlıyor. Belirttiğimiz gibi fırsat 1 Haziran'a kadar sürecek. Bu yüzden elinizi çabuk tutmanızda fayda var. Bununla beraber, Humble Bundle'ın yüzlerce oyununa aylık abonelik sistemiyle erişebilirsiniz. Bu oyunlara göz atmak için de buraya tıklayabilirsiniz.
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Kaynak : https://www.eurogamer.net/articles/2018-05-21-get-four-free-games-from-humble-at-the-moment
Etiketler: humble bundle
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