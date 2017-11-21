İnsan Yapımı İlk Meteor Yağmuru 2019 Yılında Gerçekleşecek!

ALE adlı şirket birkaç yıldır üzerinde çalıştığı projenin nihayet sonuna yaklaştı. 2019 yılında ilk testleri yapılacak Sky Canvas adlı gösteri ile yapay bir meteor yağmuru oluşturulacak.

Meteor yağmurları ilk çağlardan günümüze kadar daima insanlarda heyecan uyandırmıştır. İlk çağlarda meteorlar felaket habercisi olarak bilinirken günümüzde hem ne olduklarını hem de ne zaman gerçekleşeceklerini bilmekteyiz.

Sky Canvas adlı özel bir gösteri düzenleyen ALE adlı şirket, bu gösteriyle kontrollü meteor yağmurları oluşturmayı hedefliyor. Asıl heyecan verici olan şey bu gösterinin bir illüzyon eseri değil, uydulardan bırakılacak gerçek maddelerin atmosferde yanması ile gerçekleşecek olması.

ALE’nin Sky Canvas adlı gösterisinin gerçekleşmesini sağlayan 60 santimetre kenar uzunluğuna sahip olan küp şeklindeki uydular, istendiği zaman içindeki maddeleri Dünya’ya doğru bırakacak ve yoğun sürtünme nedeniyle parlak bir meteor gibi gözükecekler.

Uydular yalnızca 60 santimetre genişliğinde olunca içindeki toplar da son derece küçük oluyor. Fakat özel olarak oluşturulan bu toplar standart bir meteora göre çok daha fazla parlıyor ve farklı renklerde olmaları için özel kimyasallar barındırıyor.

ALE’nin açıklamasına göre birden fazla uydu aynı anda topları bırakarak inanılmaz bir görsel şölen yaratabilir ya da tek bir uydu birkaç adet top bırakabilir. Şirket, test merkezlerinde gerekli ek geliştirmeleri yapmaya devam ediyor.

Şirket ilk büyük testini 2019 yılının başlarında Hiroşima, Japonya’da gerçekleştirmeyi planlıyor. Bir görsel şölen oluşturmaktan çok her şeyin doğru bir şekilde çalışıp çalışmadığına odaklanılacak testte bırakılacak yapay meteorların ışığı 100 kilometre uzaktan dahi görülebilecek.