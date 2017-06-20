Instagram Hikayeleri Snapchat'i Çiğ Çiğ Yiyor!

Snapchat'i taklit ederek başlatılan Instagram hikayeleri, yeni kullanıcı sayısı rekorları kırarken Snapchat de bir o kadar geriliyor.

Instagram’da Snapchat’ten “esinlenilerek” başlatılan hikaye uygulaması, her geçen gün daha çok kişi tarafından kullanılırken fikrin babası Snapchat de bir o kadar geriye düşüyor.

Nisan ayında günlük 200 milyon olan aktif Instagram hikayeleri kullanıcısı sayısı, Haziran’da 250 milyonu geçti. Snapchat ise geçen Haziran ayına göre kullanıcılarının yarısını kaybetti. Görünen o ki kullanıcılar Snapchat’ten bir hayli uzaklaşıp Instagram’a yönelmişler.

Bu veriyi açıklamasıyla doğrulayan Delmondo adlı araştırma şirketi CEO’su Nick Cicero, Instagram’ın hikayelerinin Snapchat’e ne kadar büyük bir darbe indirdiğini ifade ediyor.

İşin parasal durumunu düşünürsek de Snap Inc.’in yani Snapchat’in sahibi firmanın hisseleri tüm zamanların en düşük seviyesini görmüş durumda.

Her şeye rağmen, Snap’in işi bitmiş sayılmaz. Geçtiğimiz günlerde Time Warner ile yaptığı 100 milyon dolarlık anlaşma, firmaya bu zor zamanlarda nefes aldıracaktır.

Snap firmasından gelen bilgilere göre ise, ABD’de günlük olarak Snapchat kullananların %35’i hiç Facebook’a girme ihtiyacı duymuyor, dolayısıyla girmiyor. Firmanın bu veriye yorumu ise Snapchat kullanan kitlenin yaratıcı bir topluluk olduğu şeklinde. Bunu uygulamalarında yaratıcılığın önünü açacak özelliklerle pekiştirdiklerini belirtiyorlar.

Instagram ise, durmak bilmeksizin ilerlemeye devam ediyor. Geçen yıl Haziran ayında ilk kez ortaya çıkan hikayelere her geçen gün yeni özellikler ekleyerek ilgi çekmeyi başarıyorlar. Bu özelliklerden en sonuncu oldukça önemli değişiklikler içeriyor. Canlı yayın sırasında belirli klipler oluşturulup bu kliplerin hikayeye dönüştürülmesine izin veren güncelleme, canlı yayın yapanların da hikaye kullanmasını pekiştiriyor ve yine hikayelerin kullanıcı sayısını arttırıyor. Buna ek olarak, güncelleme firmanın canlı yayınlara da odaklanacağını gösteriyor.

Snapchat’in canlı yayın fikrinden köşe bucak kaçtığını düşünürsek, bu da Instagram’a geçen yeni kullanıcılar demek oluyor.