iOS 10.3 Güncellemesiyle iPhone Hafızaları Rahatlıyor!

Apple'ın bir güncellemeyle 1 GB'tan fazla depolama alanı açtığı iPhone'lar kullanıcılarının yüzünü güldürmeye başladı.

Apple bu hafta iPhone, iPad ve Apple Watch ürünleri için iOS 10.3 güncellemesini yayınladı. Yayınladı yayınlamasına ama öylesine radikal değişimler geldi ki, kullanıcılardan aldığı olumsuz tepkiler azalmaya başladı bile.

Eğer iPhone'unuzu iOS 10.3 sürümüne güncellediyseniz, muhtemelen telefonun dahili belleğinde fazladan 1 GB hatta daha fazla boş alan olduğunu göreceksiniz. Bir güncellemeyle binlerce kullanıcısının imdadına yetişen firmaya yeni Apple Dosya Sistemi (kısaca APFS) devrimi için teşekkür edebilirsiniz.

Yavaş yavaş tüm cihazlara gelen APFS yüzü(m)nüzü daha da güldürmeye devam edeceğe benziyor. Dosya sisteminin ayrıca modern güvenliği göz önüne alarak tasarlandığı yönünde iddialar da var.

Daha önceki on yıllar geçmiş sistemi, HFS + olarak adlandırılıyor ve bu, firmanın kullandığı en eski sistemlerden biri. Son 30 yıldır üretilen bütün cihazların temel depolama sistemi olarak göze çarpıyordu. Ancak hızla değişen ve genişleyen siber dünyaya ayak uydurmak için eski teknolojilerden kurtulmak şart. Apple en nihayetinde iOS tarihindeki en sağlam güncellemeyle bu değişimi gerçekleştirmiş durumda.

Bakalım ilerleyen süreçte karşımıza daha neler çıkaracak Apple…

Güncellemeyi deneyimlediyseniz, yorumunuzu hemen aşağıya bırakabilirsiniz. Ayrıca iOS 10.3 güncellemesinin cihazlarınıza neler getireceğine dair bir fikriniz yoksa yukarıdaki haberimizden öğrenebilirsiniz. Takipte kalın :)