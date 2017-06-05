Apple, WWDC 2017 etkinliği kapsamında iPhone ve iPad'ler için yeni işletim sistemi sürümü iOS 11'i duyurdu. iOS 11 hakkında tüm detaylar haberimizde!

Apple, iPhone ve iPad cihazlarında yer verdiği mobil işletim sistemi iOS'in yeni sürümü iOS 11'i bugün San Francisco'da düzenlenen WWDC 2017 etkinliği kapsamında duyurdu. Yeni iOS güncellemesi iOS 11, özellikle Apple kullanıcılarının uzun süredir istediği özelliklerin gelmesiyle dikkat çekiyor. Biz de bu yazımızda iOS 11 ile birlikte iOS kullanıcılarını bekleyen yenilikleri derledik. İşte karşısınızda iOS 11 ile birlikte gelen tüm yeni özellikler!

Kontrol merkezi tamamen yenilendi

iOS işletim sisteminde arayüzün alt kısmından kaydırılarak açılan kontrol merkezi, özellikle 'hücresel veri' gibi kısayollar olmadığı için kullanıcıların fazlasıyla şikayetçi olmasına neden oluyordu. Apple, yeni güncellemeyle birlikte hem kontrol merkezinin görünüşünü tamamen yeniledi hem de 'hücresel veri' ayarını kontrol merkezine dahil etti.

Artık daha akıllı bir Siri var!

Apple'ın son dönemlerde üzerine fazlasıyla titrediği akıllı asistanı Siri, yeni özellikler kazandı. Artık yeni iOS sürümüyle birlikte Apple'ın akıllı asistanı Siri üçüncü parti hizmetlere ihtiyaç duymadan İnglizce'den Çince'ye, Fransızca'ya, Almanca'ya, İtalyanca'ya ve İspanyolca'ya çeviri yapabiliyor. Ayrıca Apple'ın açıklamasına göre beta sürümüden sonra daha fazla dil, Siri'nin çeviri özelliği tarafından desteklenecek ancak Türkçe'nin bu diller arasında olup olmayacağını bilemiyoruz.

Bunun dışında Siri'ye çok daha farklı aksiyonlar geldi. Artık Siri, daha da geliştirilmiş makine öğrenmesi sayesinde kullanıcılarını iki kat daha iyi tanıyor ve buna göre kişiselleştirilmiş öneriler sunarak tam anlamıyla bir akıllı asistan halini alıyor.

iMessage üzerinden Apple Pay ile para gönderilebilecek

Son dönemlerde Samsung Pay, Apple Pay ve Android Pay gibi mobil ödeme yöntemleri yaygınlaşmaya devam ediyor. Bu alana öncülük eden şirketlerden biri olan Apple da yeni iOS 11 ile birlikte Apple Pay'in kullanım alanlarını genişletiyor. Normal mağazalarda ödeme yapmanın ya da Apple Pay uygulamasından para gönderme özelliğinin yanı sıra artık iMessage uygulaması üzerinden Apple kullanıcıları para gönderebilecek. Kullanıcıların Apple Pay ile para göndermesi için önce tutarı eklemesi ve gönderim yapacağı kartı seçmesi ardından da parmak iziyle güvenlik doğrulaması yaparak 'Gönder' tuşuna basması yeterli olacak.

Apple Pay özelliği ne yazık ki şimdilik ülkemizde kullanılamıyor ancak Apple Pay, Türkiye'ye geldiğinde bu özellikten ülkemizdeki kullanıcılar da faydalanabilecek.

AVM gibi kapalı mekanlarda da Apple Maps'i kullanabileceksiniz

iOS 11 ile birlikte yenilenen Apple Maps artık kapalı alanlardaki haritaları da algılıyor ve AVM gibi büyük yerlerde hangi mağazanın nerede olduğuna dair bilgi vererek sizi AVM'lerin içinde ya da havaalanlarında tabelaları takip etme ya da bir destek noktası bulma derdinden kurtarıyor. Bu sistem, büyük kapalı mekanlarının kat planının Apple Maps'e entegre edilmesiyle çalışıyor.

Bunun dışında otomobilinde Apple Maps'i bir navigasyon sistemi olarak kullanan kişiler için de iOS 11 önemli yenilikler taşıyor. Artık Apple Haritalar, şerit takip sistemiyle bulunduğunuz şeridi algılayabiliyor ve gittiğiniz yolun hız limiti gibi bilgileri de size aktarıyor.

App Store'un tasarımı değişti

Apple'ın iOS işletim sistemi için sunduğu uygulama marketi App Store'da milyonlarca uygulama olduğu halde kullanıcılar istedikleri ve ihtiyaç duydukları uygulamaları bulmakta zengin bir uygulama havuzu olduğu için güçlük çekebiliyorlardı. Öne çıkan uygulamalar olsa da bu özellikler hala güncel uygulamaları takip etmek için yeterli değildi. Bunun üzerine App Store'un tasarımında ciddi bir yeniliğe giden Apple, yeni tasarım dilini App Store'da da gösteriyor. Ayrıca 'Bugün' isimli özel bölümü sayesinde AppStore, en yeni ve sizin hoşunuza gidebilecek uygulamaları her gün yenileyerek detaylı bir açıklamayla App Store'da karşınıza çıkarıyor.

iOS 11 ile birlikte 'Dosyalar' uygulaması geldi

Bildiğiniz gibi iOS işletim sisteminde bugüne kadar tüm dosyalarınızı gösteren belli bir uygulama mevcut değildi. Apple, iOS 11 ile birlikte duyurduğu 'Files' uygulaması sayesinde tüm dosyalarınızı görüntüleyebileceksiniz.

iOS 11 ne zaman çıkıyor?

Bugün WWDC 2017'de resmi duyurusu geçekleştirilen iOS 11 sürümü, an itibariyle iOS geliştiricileri için beta olarak kullanıma sunulmuş durumda. Tüm kullanıcılar için kararlı güncelleme ise beklentilere göre eylül ayında sıradaki iPhone modelinin tanıtılmasıyla birlikte yayınlanacak.