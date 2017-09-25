iPhone 8'i En Ucuza Hangi Ülkelerden Alırsınız?

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın Türkiye fiyatı henüz belli değil, ancak en ucuz ülke olmayacağımıza kesin gözüyle bakabiliriz. Peki, telefonu yurt dışından almaya kalksak ne kadar ücret ödemek gerekir?

Apple kısa süre önce duyurduğu iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ı piyasaya sürdü. Telefonlar çok hoş özelliklerle geliyor gelmesine de ülkemizde hangi fiyatla geleceği hala bilinmiyor. Daha önceki fiyatlardan deneyimlediğimiz kadarıyla, iPhone 8 Plus’ın 4.400 TL’den aşağı olmayacağına kesin gözüyle bakılabilir. Bu fiyatlar iPhone X’la birlikte çok daha yüksek fiyatlara çıkacak.

Bugün sizlere iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ı en uygun fiyatla satın alabileceğiniz ülkeleri göstereceğiz. Türkiye’nin finansal durumuna göre diğer ülkelerdeki vergi oranları çok daha düşük olduğu için bazı insanlar telefonları yurt dışından satın almayı tercih ediyorlar. 'Ben garantiyi sorun etmem, ayrıca uçak bileti alıp birkaç yer de görmüş olurum' diyorsanız bu işlem tam size göre olacaktır.

Ülkelerin hepsini birer birer listelemeye kalktığımızda, en uygun fiyatlı ülkenin normal olarak ABD olduğunu görüyoruz. Apple’ın bizzat ABD firması olmasından dolayı, oraya giderek telefon satın alırsanız çok daha ucuza gelecektir. Örneğin, 4.000 TL civarında olacağını düşündüğüm iPhone 8 64 GB’lık versiyonu ABD’den 2.445 TL’ye satın alabilirsiniz. iPhone 8 Plus’a ödemeniz gereken tutar ise 2.795 TL. Amerika’ya giderek bu ücretlere iPhone satın alabilir, Türkiye’ye döndüğünüzde telefonun IMEI kaydı için 150 TL ödeyerek gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

'ABD’ye uçak biletleri epey pahalı, farklı alternatifler arıyorum' diyorsanız, aşağıdaki ülkeler listesi çok işinize yarayacaktır.

iPhone 8

iPhone 8 Plus