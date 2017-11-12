iPhone X, Beklenildiği Kadar Satılmayabilir!

iPhone X’un piyasaya sürülmesi iPhone 8 Plus satışlarını beklendiği kadar düşürmedi.

Analist Ming-Chi Kuo iPhone 8 plus ve iPhone X satışları ile ilgili araştırma yaptı. iPhone 8 Plus’ın beklenenden çok daha fazla satılacağına değinen Kuo, iPhone X’un beklendiği kadar satılmayabileceğini belirtti.

iPhone X’da geleneksel tasarımların birçoğu menü tuşunun kaldırılmasıyla değişti ve bu değişim bazı kullanıcıların gözünü korkuttuğu için beklendiği kadar satılmayabilir. Kuo, iPhone X üretiminin 27 milyona ulaşacağını ve 22 ile 24 milyon arasında bir satış gerçekleşeceğini söyledi. Satışlarda 2018 yılının ilk çeyreğine doğru %30 ile %45 arasında bir artış gözlenmesi bekleniyor. İphone X satışlarının artmasıyla insanların yeni tasarıma daha sıcak bakacağı düşünülüyor.

iPhone 8 Plus’ın ise 2018’in ilk çeyreğinde satışlarının %50 ile %60 arasında azalması bekleniyor. Tahmin edilenden daha fazla insanın geleneksel iPhone tasarımını kullanmaya devam etmek istediğine değinen analist, cihazın beklenenden daha çok satış yaptığına değindi.

Tim Cook, iPhone 8 ve iPhone X satışları hakkında iki modelin birbiriyle rekabet etmediğine, kişilerin bu verileri rekabetçi veriler olarak görse de Apple’ın bütün satışları iPhone satışı adı altında topladığına değindi. Apple ilk defa 3 modeli bu kadar yakın zamanlarda piyasaya sürmesi de durumun rekabet gibi algılanmasına sebep oldu. Firma yıl başı tatilinde 84 ile 87 milyar dolarlık bir ciro hedefliyor.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Apple'ın satış stratejileri sizce ne kadar beklendiği gibi olacak?