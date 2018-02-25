Apple'ın iPhone'larının ekran üreticisi olan LG'nin Vietnam'daki fabrikasından, iPhone X Plus'a ait olduğu iddia edilen ekran parçalarının görüntüleri sızdırıldı.

Bildiğiniz gibi şu aralar ortada Apple'ın iPhone X'un tasarımına benzer akıllı telefonları çıkaracağına dair iddialar kol geziyor. Bu iddiaların hiç biri Apple tarafından onaylanmasa da, iddiaya kanıt olabilecek ilk inandırıcı sızıntı geldi. LG'nin Vietnam'daki fabrikasında çekildiği iddia edilen görüntüler, iPhone X'e benzer tasarımda 6.5 inçlik ekran ön kaplamaları ve grafik sayısallaştırıcı yüzeyleri içeriyor.

Görüntülerin fabrikadaki üretim ekipmanları deneme çalıştırması sırasında çekilen görüntülerden sızdırıldığı iddia ediliyor. İlk görüntü ise ekranın ön yüzeyinden gelmiş. Bu görüntülerde cihazın ekranının 6.5 inç olduğu belli olması dışında, iPhone X'in çentiği de belli oluyor. Ancak çentik iPhone X'e göre daha küçük bir yüzeyi kaplıyor. Geçtiğimiz haftalarda iDropNews'un, yeni gelecek iPhone X'e benzer modellerde, çentiğin daha küçük olacağı bilgisiyle de bu görsel örtüşüyor.

Bu görselle ilgili bir başka detay ise, ön ekran yüzeyinin altında bulunan bağlantı kablosundaki bir tür ürün partisi numarası. Bu ürün partisi numarası Apple'ın kullandığı numaralandırma sistemiyle örtüşüyor. Ayrıca bu numaralandırmadan anlaşıldığı kadarıyla bu parçalar 2017'nin 46. haftasında yani Kasım ayının son haftasında üretilmiş. Geçelim ikinci görsele.

İkinci görselde ise grafik sayısallaştırıcı birim bulunuyor. Tam olarak telefona dokunmatik özelliğini veren bu yüzeylerin fotoğrafında çok fazla detay anlaşılmıyor. Ancak telefonun üst bölgesinde bulunan kamera ve sensör bölgeleri net bir şekilde görülebiliyor. Bu kısım herhangi bir telefona ait olabilir gibi dursa da, aslında tam olarak grafik sayısallaştırıcı yüzeyde bu tip bölümlerin bulunması da, yine iPhone X'e özel bir tasarım.

Bu sızıntıların geneline ve Apple ile ilgili tutarlı analizler yapan KGI'ın analizlerine bakılırsa, iPhone X benzeri iki adet daha telefonun geleceği de neredeyse doğrulanmış oldu. KGI'ın raporlarına göre 6.5 inçlik bir "plus" model ve 6.1 inçlik daha bütçe modeli olarak iki adet iPhone X benzeri cihaz gelecekti. Sızıntılar henüz güvenilir kaynaklar tarafından onaylanmamış olsa da, analizler ve raporlar düşünüldüğünde tutarlı gözüküyor. Siz ne düşünüyorsunuz?