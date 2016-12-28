İstanbul Boğazı’na Yapılacak Yaya Tüneli İçin İlk Adım Atıldı!

Asya ile Avrupa’yı birleştirecek projeler arasına şimdi de yaya yolu ekleniyor. Üsküdar ve Kabataş arasında hem yayaların hem de bisikletlilerin kullanacağı bir tünel inşa ediliyor.

Köprüler, Avrasya Tüneli derken Asya ve Avrupa kıtaları, toplamda 6. kez birbirine bağlanacak bir projeye daha kavuşuyor. Üsküdar ve Kabataş arasında yapılacak ‘İstanbul Boğaziçi Bulvarı’ isimli proje ile yayalar ve bisikletliler, toplam 2 kilometre uzunluğundaki tüneli kullanabilecekler. Projenin ihalesini, 7 milyon 500 bin TL’ye İBB şirketlerinden BİMTAŞ, “Taahhüt Altında Bulunan Kabataş-Üsküdar Arası Boğaz Geçiş Yaya Tüneli Deniz ve Kara Sondajlarının Yapılması Hizmet Alım İşi” adı altında merkezi Ankara’da bulunan Envy Enerji ve Çevre Yatırımları AŞ aldı.

Sözleşmeyi 13 Aralık tarihinde imzalayan şirket, 12 Mart 2017 tarihine kadar da sondaj çalışmalarını tamamlayacak. Deniz yüzeyinin 20 metre altından geçecek olan tünel iki katlı olacak. Üst katından yayalar ve bisikletliler geçecek. Alt katından ise lastik tekerlekli, elektrikli araçlar yolcu taşıyacaklar. Projenin, 2019 yılının sonlarına doğru tamamlanması bekleniyor.