İşte Karşınızda 10.5" Boyutundaki iPad Pro!

Apple dakikalar önce yeni 10.5" boyutundaki iPad Pro'yu tanıttı.

7 yıllık iPad gelişiminin bugün geldiği nokta gerçekten şaşırtıcı. Yeni 10.5" boyutundaki iPad Pro hakkında uzun zamandır süren dedikodulara Apple bugün WWDC 2017 etkinliğinde noktayı koydu.

Yeni 10.5" boyutundaki iPad Pro, 9.7" iPad ve yeni güncellenen 12.9" iPad Pro'nun tam arasına giriyor. Bu yeni 10.5" iPad Pro'nun ekranı %20 daha büyük olmasına rağmen boyutlarında o kadar fazla artış olmadı. 9.7" iPad'den %40 daha ince çerçeveye sahip bu yeni 10.5" iPad Pro yine de iPhone 8 dedikodularındaki gibi daha ince çerçeveye sahip değil. 10.5" iPad'in ağırlığı ise sadece 453 gram.

Ekrandan bahsetmişken, ekran 9.7" iPad'in sahip olduğu tüm özelliklere sahip durumda. Bunlara DCI-P3 geniş renk paleti ve oda ışığında ekranın beyaz dengesini ayarlayan True Tone sistemi de dahil edildi.

Yeni iPad Pro'yu masaüstü seviyesinde çok güçlü bir A10X Fusion işlemci besliyor. Bu işlemci 6 çekirdekten oluşuyor. Grafik işlemci ise 12 çekirdeğe sahip. Bu da yeni iPad Pro'nun A9X işlemcisinden 40 kat daha güçlü olmasını sağlıyor.

Yeni 10.5" iPad Pro, daha önceki modellerin "pro" özelliklerine de sahip durumda. Bunlar 4 kanal hoparlör, klavyeyi bağlamak için kullanılan 3 pinli akıllı bağlantı soketi ve Apple Pencil desteği gibi özelliklerdi.

Ayrıca Apple, iPad'inden kulaklık girişini kaldırmadı. Bir iPad ile fotoğraf çekmek hem zor hem de mantıklı olmasa da ihtiyacınız olursa yenilenmiş bir 12 MP iSight görüntü sabitleyicili (OIS) arka kamera da dahil edildi. Ön FaceTime kamerası ise 7 MP olarak tasarlandı. Bu kameraların iPhone 7'de kullanılan kameraların aynıları olduğunu da belirtelim.

Bu yeni 10.5 iPad Pro'nun ekranı dünyanın ilk dinamik yenileme hızına sahip ekranı ünvanına sahip durumda. Bu yeni ekran ile 24Hz, 48Hz ve 120Hz gibi hızlara istendiği an çıkıp düşülebiliyor. Bu yeni sistem sayesinde sabit fotoğraflar gösterilirken pil tasarrufu sağlanması için 24Hz kullanılabilirken, yüksek hız gerektiren bir işlem yapıldığında ise 120Hz gibi hızlarda çalışmak da mümkün.

Yeni 10.5" iPad Pro Fiyatı Ne Kadar?

Sizin de tahmin edebileceğiniz gibi yeni iPad Pro ucuz olmayacaktır. Giriş seviyesinde 64 GB hafıza ile gelen cihazın fiyatı $649 olarak açıklandı. Yeni iPad Pro şu an satışa hazır ve önümüzdeki hafta teslimatına başlanacak.