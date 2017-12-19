Saurik, iOS 11’e Özel Cydia Üzerinde Çalıştığını Doğruladı

Jailbreak denilince akla ilk gelen isimlerden olan Jay Freeman Saurik, iOS 11.0-11.1.2 Jailbreak’leri için Cydia desteği üzerinde çalıştığını doğruladı.

Pek çok kişiye göre Jailbreak dünyasının babası olarak kabul edilen Jay Freeman Saurik, önümüzdeki iOS 11.0-11.1.2 Jailbreak’leri için Cydia desteğinin geldiğini doğruladı. Bazı konularda bir nevi sitem eden Saurik, şu anda Cydia’yı korumak için çok fazla para harcadığını ve dürüst olmak gerekirse genel bir jailbreak’e sahip olmamamızın sebebinin bu olduğunu açıkladı.

Saurik, bir Reddit gönderisinde, “Asla milyonlar kazanmadım ve şu anda her ay Cydia üzerinde çok fazla para kaybediyorum. Günlük bir işim var ve Cydia’ya ödeme yapmak için kendi kazançlarımdan harcıyorum. Bu şekilde iOS 11 güncellemeleri üzerinde çalışıyorum, çünkü sizin gibi insanların her zaman bu çabalarım için bana teşekkür ettiklerine inanıyorum. Buna gerçekten inandığım için jailbreaking konseptine duyduğum tutkuyu sürdürmeyi başardım” dedi.

Saurik, yıllarca Cydia’yı koruduğu için yıllar içerisinde pek çok borç batağının altına girmiş. Buna rağmen yeni sürümleri çıkartmak için parasından ve zamanından harcamaya devam ediyor. Umarım, tüm bunları yaparken kendisini çok daha kötü bir yerde bulmaz. Yeni Cydia’nın yakında iPhone X gibi yeni amiral gemilerini süslemesi bekleniyor.