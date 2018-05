Japon Dağcı, Everest'e Tırmanırken Hayatını Kaybetti!

Japon dağcı Nobukazi Kuriki, Everest'in zirvesine tırmanmaya çalışırken soğuk hava koşulları nedeniyle kamp yaptığı alanda ölü olarak bulundu.

Her dağcının hayali bir gün Everest'in zirvesine tırmanabilmektir. Her ne kadar profesyonel dağcılar arasında tırmanması en zor dağ olarak kabul edilmese de, en yüksek dağ olması nedeniyle yeri ayrı olan Everest, bir can daha aldı.

Japon dağcı Nobukazu Kuriki, yıllardır Everest'e pek çok tırmanış yapmış bir kişi. Daha önce 7 kez deneme yapan dağcı, bu denemelerinde maalesef başarılı olamamıştı. Bu sene bir kez daha bu amaçla yola çıkan Kuriki, Facebook hesabında yaptığı video ve fotoğraf paylaşımlarıyla da seyahatinin her adımını yayınlıyordu. Geçtiğimiz Pazar günü cansız bedeni bulunan dağcı, bir gün öncesinde yaptığı paylaşımda "Bu dağın zorluğunu ve verdiği acıyı deneyimliyorum." yazmıştı.

Dağcının kamp alanının yüksekliğine bakıldığında; zirveye ulaşmasına 1500 metre kalmıştı, yani yolun yaklaşık %80'lik kısmını tamamlamıştı. Fakat bu noktadan sonra, yolculuğun en zorlayıcı kısmı olarak biliniyor ve hatta "Ölüm Bölgesi" olarak adlandırılıyor.

Ölüm Bölgesi'nde dağcılar, stratosferin sınırına kadar gelmiş oluyor; ki bu, uçakların uçtuğu yüksekliğe eş değer. Bu yükseklikler, insanların hayatta kalmasının imkansız olduğu bölgeler. Bu nedenle oksijen desteği almak zorunda kalıyorlar; aksi takdirde oksijen yetmezliğinden ölmek, kaçınılmaz bir durum.

Kuriki daha önce 2012 yılındaki denemesinde, şiddetli soğuk ısırması nedeniyle biri hariç tüm parmaklarını kaybetmişti. Bu durum onu yıldırmamış, 2015'te bir deneme daha gerçekleştirmişti. Üstelik bu deneme, Everest tarihinin en ölümcül afeti olan ve 19 kişinin ölümüne, 61 kişinin yaralanmasına neden olan depremden sonra yapılan ilk tırmanış olmuştu. Kuriki o denemesini, kötü hava koşulları nedeniyle durdurmak zorunda kalmıştı.

Kuriki'nin ölüm nedeni olarak soğuk hava koşulları gösteriliyor. Ayrıca bu hafta Kuriki dışında Makedonyalı bir dağcının da, Kuriki'den daha yüksek bir noktada hayatını kaybettiği tespit edildi.