Jules Verne'in Romanlarına Bıraktığı Mesajlar Gerçek Çıktı!

Fransa'da bir ekip yazarın tüm eserlerini ve mezarlarını inceledi ve araştırmaları sonucunda fantastik denilebilecek bir keşif yapmayı başardı.

Fransa’nın bulunduğu yarımadayı Avrupa kıtasından ayıran 430 kilometre uzunluğundaki sıra dağlar olan Pireneler, muhteşem bir keşfe ev sahipliği yaptı. Üstelik söz konusu keşif, edebiyat tarihinin en önemli yazarlarından Jules Verne’ün ışığında gerçekleştirildi.

Paris Descartes Üniversitesi'nden ve Amerika’daki The Explorers Club’den disiplinli bir arkeolog ve tarihçi ekibi, Fransa’nın Octain bölgesine yakın olan Pirene Dağlar’ında çalıştılar. Tüm süreç Eylül ayında başladı ve çalışma, drone ve radar gibi çeşitli materyaller kullanılarak yapıldı. Sonuç olarak 19. yüzyıldan kalma metal bir kasa bulundu.

Araştırma, Jules Verne'ün eserlerinin titiz bir şekilde incelenmesi ve özellikle ünlü yazarın mezarının analizi sayesinde başladı. Ekip, toplanan materyallerin tümünü ve karmaşık coğrafi konum algoritmalarını kullandı. Verne ile ilişkili birtakım nesne bulabilecekleri alanı kendisinin yazdığı romanlardan ve mezarında bulunan detaylardan elde ettiler.

Bulunan ve içindeki nesnelere resmen bir zaman yolcuğu yaptıran nesneye ekip, “zaman kapsülü” diyor. İçeriği halihazırda maddelerin korunmasını sağlayacak ve kirlenmesini engellenecek bir ortamda analiz ediliyor ve zarar görmemeleri için şu an içeriğini sadece röntgen sayesinde görüntüleyebiliyorlar. Çok uzun süredir gömülü olduğundan oldukça nemli ve hassas hale gelen şeyleri içinde barındırdığı söyleniyor. Bir aşınma türü olan oksidasyon nedeniyle kapsülün dışındaki gravürler okunamayacak kadar yıpranmış durumda.

Röntgenler, kutunun içindeki nesnelerle ilgili bazı ipucularını ortaya çıkartıyor: Belgeler, kitaplar ve farklı boyut ve şekillerde metal nesnelerin yüzyıllardır kutuda durduğunu gösteriyor. Dolayısı ile bu çalışmanın sonucunda elde edilecek eserler, muhtemelen Jules Verne’a ait bilgiler ya da hiç yayınlanmamış romanlarını içerebilir. Ayrıca yaşadığı döneme ışık tutacak önemli bilgilerin de bulunabileceği konuşuluyor.

Şimdilik, kutusunun ve içeriğinin Jules Verne'e veya ona yakın birisine ait olduğu kesin olarak kanıtlanamasa da, kendisinin eserlerinden ve mezarından bulunan izlerle zamanımıza göre oldukça fantastik bir şekilde ortaya çıkması, tüm bilim dünyasını heyecanlandırmaya yetti.

Operasyonun ikinci aşaması şu an sürüyor ve bu çalışma ileride farklı birçok alana ayrılacak geniş bir süreci kapsayacak. Önümüzdeki aylarda kutu içeriğinin basın açıklamalarıyla kamuoyuna sunulması bekleniyor.