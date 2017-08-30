Kanserli Hücrelerin Yok Olduğu Bir Tedavi Yöntemi Bulundu!

İskoç bilim insanları, mevcut tedavi yöntemlerinden daha etkili olabilecek, kanser hücrelerini öldüren bir yöntem bulduklarını açıkladılar.

Glasgow Üniversitesi’nde geliştirilen ve adına CICD (Kaspaz Bağımsız Hücre Ölümü) adı verilen yöntemin, tümörleri ortadan kaldırıp hastalığın tekrarlamasını engelleyeceği belirtiliyor.

Sonuçları Nature Cell Biology isimli bilim dergisinde yayınlanan bu tedavi yönteminde kaspaz adı verilen proteinler aktive edilerek kanser hücreleri öldürülüyor.

Her ilacın olduğu gibi bu ilacın da yan etkilerinin olabileceğini belirten bilim insanları, kanser hücrelerinin tamamını öldürememe, dolayısıyla hastalığın tekrar oluşmasını engelleyememe gibi durumların ortaya çıkabileceğini söylüyorlar.

Araştırmaya öncülük eden Dr. Stephen Tait, elde ettikleri sonuçla ilgili şunları söyledi: "Tümörü tamamen gerileten bu yöntem, kanser tedavisinde çok daha etkili olabilir. Gerçekte, tedavide tüm tümör hücrelerini öldürmek gerekmiyor. Çünkü, kalan tümörü tamamen temizleyen ve dolayısıyla kanseri ortadan kaldıran bir bağışıklık tepkisi ortaya çıkardık."

Apoptosisin aksine CICD yöntemiyle kanser hücreleri ölürken, bağışıklık sisteminin imflamatuvar proteinlerle uyarıldığını belirten uzmanlar, bunun sonucunda kalan tümör hücrelerinin öldüğünü söylüyorlar.