Kaspersky, Ücretsiz Antivirüs Sürümünü Duyurdu!

Kaspersky'ı ücretsiz olarak kullanmak istemez misiniz? En güvenilir antivirüs programlarından birisi olan Kaspersky yakında ücretsiz seçeneği ile Türkiye'ye geliyor.

Dünyanın birçok noktasında antivirüs programı olarak kullanılan Kaspersky, tamamiyle ücretsiz sürümünü duyurdu. Normalde 1 aylık denemenin ardından ücretli bir sürüme geçen Kaspersky ürünleri, firmanın 20. yıldönümü şerefine Kaspersky Free’yi müşterilerine sunuyor.

Bu program elbette ücretli olan versiyonlarla aynı düzeyde çalışmayacak. E-mail, web koruması gibi premium kullanıcıların kullandığı özellikler bedava sürümde bulunmayacak. Yine de Kaspersky’nin açıklamasına göre bilgisayarını Defender ile korumak isteyenlere güzel bir alternatif sunacak.

Bu işlemi yaparken herhangi ticari amaç gütmediğini belirten Kaspersky, ücretsiz sürümü getirmesinin sebebini interneti daha güvenli bir yer haline getirmek olarak açıkladı.

Kaspersky Lab Başkanı Eugene Kaspersky’ın yaptığı açıklamada, “Muhteşem haberlerim var! Tüm dünyada ücretsiz olarak kullanacağınız Kaspersky Free’yi piyasaya sürüyoruz. İsteyen herkes bu programı ücretsiz olarak indirebilir” dedi.

Yeni antivirüs programı üzerinde 1.5 yıldan beri çalıştığını söyleyen Kaspersky, uygulamayı 4 aylık süreçte adım adım yayınlayacaklarını duyurdu.

İlk dalgada ABD, Kanada, Asya ve Pasifik ülkelerinin birçoğuna yayınlanacak. Eylül ayında ise Türkiye, Hindistan, Hong Kong, Orta Doğu, Afrika ve Latin Amerika ülkelerinde yayınlanacak. Ekim’de ise Avrupa, Japonya ve Güney Kore’ye gelecek ücretsiz Kaspersky, Kasım ayında Vietnam ve Tayland için çıkışını gerçekleştirecek.

Yalnız Kaspersky’ın başı bu aralar çok ağrıyor. Amerika’da şüphe uyandıran bir firma haline dönüşen Kaspersky’nin, Rus hükümeti ile ortak çalıştığı düşünülüyor. Hatta şu anda Amerika’da Kaspersky üzerine bir yasa bile var. Amerika’nın Savunma Bakanlığı'nda çalışan kişilerin Kaspersky ürünlerini kullanması yasak. Amerika bu yaptırımları uygulasa da gerek Rus hükümeti gerekse de bizzat Kaspersky iddiaları reddediyor.

“Rusya benim bilgilerimi öğrense ne olacak?” diyorsanız, piyasada yer alan tüm ücretsiz antivirüs uygulamalarından daha güçlü olacağını umduğumuz Kaspersky Free’yi indirebilirsiniz. Yine de bunun için Eylül ayını beklemek gerekiyor.