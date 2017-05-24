Kod Bilginiz Olmasa Dahi Mobil Uygulama Yapmanızı Sağlayan Web Sitesi GoodBarber’ın 4.0 Versiyonu ile Tanışın!

Hiçbir bilgiye sahip olmasanız da kendi mobil uygulamanızı yapabilmenizi sağlayan GoodBarber isimli oluşuma biraz daha yakından bakalım.

Mobil uygulamalar, her geçen gün hayatımızın önemli bir parçası olmaya devam ediyorlar. Artık haberleri takip etmek, oyun oynamak, bir şeyler izlemek (müzik klibi, film vs) için mobil uygulamalara daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Öyle ki birçok site, tasarımlarını mobile uygun şekilde değiştirmeye başladı. Bunda bilgisayarlara nazaran akıllı telefonların sürekli elimizin altında olması da önemli bir etken tabii.

Peki en az akıllı telefonlar kadar önemli bir yere sahip olan mobil uygulamalardan bir tane de siz üretmek / geliştirmek ister misiniz? GoodBarber, size bu anlamda faydalanabileceğiniz çözümler sunan bir site. Daha önce GoodBarber’la ilgili Webtekno ekibi olarak bir video hazırlamıştık, hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

Site, aynı zamanda Progressive -ilerici- uygulama oluşturulmasını sağlayan piyasadaki tek app-builder olma özelliğini taşıyor. Önemli bir detay daha: Google da bu teknolojiyi destekliyor. Bununla ilgili detaylara şuradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Geçtiğimiz yılın mobil internet trafiğinin %87’sini native uygulamalar (ufak bir Google’lama yaparak native uygulama kavramının ne olduğuyla ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz) oluşturdu. Bunun farkında olan GoodBarber, bu yeni teknoloji ile web siteleri ve mobil uygulamalar arasındaki bölünmüş engelleri ortadan kaldırarak yenilikçi ve tek bir ekosistemde tüm dijital varlıkların birleştirilmesi yönünde bir karar aldı. Şirketin CEO’su Sébastien Simoni, GoodBarber’ın masaüstü ve mobil ortamlarda eş zamanlı olarak kullanılabilen bir uygulamanın oluşturulmasına izin verdiği 4.0 versiyonuna atıfta bulunduğu şu cümleleri sarf etti: "GoodBarber'ın bu yeni sürümü ile eski web sitesi konseptini ortadan kaldırmak ve kullanıcıyı doğrudan uygulamadan başlatmak istiyoruz - çevrimiçi varlık için gerekli tek referans."

Sitenin şuradaki ‘Özellikler’ sayfasına uğrayarak Native ve Progressive Web App ile ilgili daha geniş detaylara ulaşabilir, Planlar sayfasından ise kendinize en uygun olan paketi satın alabilirsiniz.

GoodBarber Hakkında

GoodBarber, 2011 yılında Ajaccio, Korsika’da oluşturulan Avrupa'nın önde gelen uygulama geliştiricisidir. Bugün, GoodBarber teknolojisi ile 30.000'den fazla uygulama çalışmaktadır.

Şirketin misyonu, en iyi tasarım ve kullanıcı deneyimi ile güçlü, yüksek performanslı uygulamalar oluşturmak için bir araç sağlamak. Bu hedeflere ulaşmak için de güzel uygulamalar oluşturma biçimlerini sürekli olarak geliştiriyorlar. Bu ilkelerine örnek olarak native geliştirmeyi yeni nesil uygulamalar olan Progressive Web Apps ile birleştirme konusundaki avant-garde kararını gösterebiliriz.

Kuruluşundan bu yana kendini geliştiren GoodBarber, içerik yayıncılarını hedeflemekte, hızlı bir şekilde olgunlaşmakta, yeni kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamakta, topluluklara ve yerel işletmelere benzersiz bir kullanıcı deneyimi sunan uygulamalar yaratılmasını sağlamaktadır.