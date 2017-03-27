LG G6 Çok Yakında Türkiye'de Ön Siparişe Sunulacak!

LG'den gelen açıklamaya göre LG G6 çok yakında harika bir ön sipariş hediyesiyle ülkemizde satışa sunuluyor.

Hatırlayacak olursanız LG, bu yıl geride bıraktığımız Mobil Dünya Kongresi kapsamında yeni üst seviye akıllı telefonu LG G6'yı resmi olarak duyurmuştu ancak telefonun tanıtılmasından yaklaşık bir ay geçmesine rağmen cihazın ülkemizde ne zaman satışa çıkacağı belirsizliğini koruyordu.

Nihayet konuyla ilgili sessizliğini bozan LG, LG G6'nın ülkemizde satışa sunulacağı tarihle ilgili bir açıklama yaptı. LG tarafından aktarılan bilgilere göre LG G6 modeli, çok yakında LG Minibeam (PH 150) ön sipariş hediyesiyle ülkemizde ön siparişa sunulacak ancak telefonun tam olarak raflardaki yerini alacağı tarih henüz belli değil. Yine de bu açıklamayı ele alacak olursak LG G6'nın Nisan ayı içerisinde Türkiye'de satışta olacağını söyleyebiliriz.

LG, daha önceki modellerinde de kullanıcılara memnun kalacağı ön sipariş hediyeleri sunmuştu ancak ne yazık ki beklediği başarıyı yakalayamamıştı. LG G6 ile birlikte LG tekrar dünya genelinde önemli bir başarı elde etmek için yarışacak. Ayrıca şu ana kadar ortaya çıkan bilgiler, LG G6'nın özelliklerine göre uygun fiyatlı bir model olacağını gösteriyor.