LG'nin Ultra Sağlam Akıllı Telefonu LG X4+ Tanıtıldı!

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LG, düzenlediği basın toplantısı ile askeri seviye dayanıklılığa sahip olan yeni akıllı telefonu LG X4+'ı tanıttı.

LG, anavatanı Güney Kore’de gerçekleştirdiği etkinlik ile X serisi yeni akıllı telefonu LG X4+’ı tanıttı. LG X4+, dayanıklılığı ile ön plana çıkan bir akıllı telefon. MIL-STD-810G askeri dayanıklılığa sahip olan cihaz, darbelere, yüksek titreşime, yüksek sıcaklığa, düşük sıcaklığa, termal şoka, neme dayanabiliyor.
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Cihazın bir başka özelliği ise Hi-Res 32-bit 192 kHz ses kalitesi için dijital-analog dönüştürücüye (Hi-Fi DAC) sahip olması. Snapdragon 425 işlemcisi ile günlük kullanımda yeterli bir performans vaat eden cihaz, 3000mAh bataryası ile standart bir şarj süresi sunuyor. Ayrıca LG X4+’da LG Pay desteği de bulunuyor.

LG X4+ Özellikler:

  • İşlemci: Snapdragon 425
  • RAM: 2GB LPDDR3
  • Depolama: 32GB+MicroSD
  • Ekran: 5.3 inç HD IPS
  • Arka Kamera: 13MP
  • Ön Kamera: 5MP
  • Batarya: 3000mAh
  • İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat
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Fas mavisi ve lavanta moru olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip LG X4+, 282 Dolar (1050 TL) fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Cihaz ilk olarak Ocak ayı sonlarında Güney Kore’de satışa çıkacak.

Kaynak : https://www.fonearena.com/blog/241028/lg-x4-plus-with-5-3-inch-display-hi-fi-dac-military-level-durability-announced.html
Etiketler: LG X4+
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