LG, düzenlediği basın toplantısı ile askeri seviye dayanıklılığa sahip olan yeni akıllı telefonu LG X4+'ı tanıttı.

LG, anavatanı Güney Kore’de gerçekleştirdiği etkinlik ile X serisi yeni akıllı telefonu LG X4+’ı tanıttı. LG X4+, dayanıklılığı ile ön plana çıkan bir akıllı telefon. MIL-STD-810G askeri dayanıklılığa sahip olan cihaz, darbelere, yüksek titreşime, yüksek sıcaklığa, düşük sıcaklığa, termal şoka, neme dayanabiliyor.

Cihazın bir başka özelliği ise Hi-Res 32-bit 192 kHz ses kalitesi için dijital-analog dönüştürücüye (Hi-Fi DAC) sahip olması. Snapdragon 425 işlemcisi ile günlük kullanımda yeterli bir performans vaat eden cihaz, 3000mAh bataryası ile standart bir şarj süresi sunuyor. Ayrıca LG X4+’da LG Pay desteği de bulunuyor.

LG X4+ Özellikler:

İşlemci: Snapdragon 425

Snapdragon 425 RAM: 2GB LPDDR3

2GB LPDDR3 Depolama: 32GB+MicroSD

32GB+MicroSD Ekran: 5.3 inç HD IPS

5.3 inç HD IPS Arka Kamera: 13MP

13MP Ön Kamera: 5MP

5MP Batarya: 3000mAh

3000mAh İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat

Fas mavisi ve lavanta moru olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip LG X4+, 282 Dolar (1050 TL) fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Cihaz ilk olarak Ocak ayı sonlarında Güney Kore’de satışa çıkacak.