Microsoft, Windows Phone İşletim Sisteminden Hala Umutlu!

Dünyadaki kullanım oranı %1 - %2 civarında seyreden Windows Phone işletim sistemi, Microsoft'a göre hala gelecek vaat ediyor.

Bildiğiniz gibi Microsoft'un akıllı telefonlarında sunduğu işletim sistemi Windows Phone, son dönemlerde ciddi bir düşüş yaşayarak dünya genelinde %2'nin altında kullanım oranına kadar geriledi. Öyle ki üreticilerden de bir süredir Windows Phone ile çalışan telefonlar hakkında ses gelmiyor.

Hal böyle olunca da birçoğumuz artık Microsoft'un da Windows Phone işletim sisteminden ümidi kestiğini ve telefonları bir kenara bırakarak geleceğin teknoloji trendlerine daha fazla yöneleceğini düşünmüştük ancak konuyla ilgili açıklama yapan Microsoft CEO'su Satya Nadella, Windows Phone işletim sisteminden hala umutlu olduklarını söyledi.

Windows Phone'da birçok şeyin değişeceğini belirten Nadella, özellikle Microsoft'un sıradaki telefon modelleriyle birlikte çok daha gelişmiş bir mobil işletim sisteminin kullanıcılarla buluşacağını duyurdu. Anlaşıldığı üzere Microsoft, Windows Phone üzerinde çalışmalarınısürdürecek ve bir süredir ortaya çıkan sızıntılarla duyumlarını almaya başladığımız Surface Phone modeli Windows Phone için bir dönüm noktası olacak.

Windows Phone işletim sisteminin gidişatını muhtemelen önümüzdeki aylarda tanıtılacak yeni Microsoft cihazlarıyla birlikte öğreneceğiz.