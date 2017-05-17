NASA, Apollo Görevlerine Ait 14.000 Fotoğraf Yayımlandı!

1961-1975 yılları arasında tamamlanan Apollo görevleri sırasında çekilen fotoğraflar, herkesin ulaşabileceği NASA arşivlerine yüklendi.

Bir insan için küçük fakat insanlık için büyük bir adım olarak görülen tarihi görevler, her dönemde şiddetle yalanlanıyor. NASA’nın çok iyi bir organizasyon gerçekleştirip, aslında hiç Ay’a gitmediği iddia ediliyor. Bazı söylentiler, bizzat Rusya ve Çin gibi diğer uzay devi ülkelerin planladığı halkla ilişkiler faaliyetleriyle oldukça ilgi çekmeyi başarıyor.

Apollo programı, insanları Ay'a götürmek ve onları Dünya'ya güvenli bir şekilde geri getirmek üzerine tasarlanan bir dizi görevdi. Görevlerin altısı (Apollo 11, 12, 14, 15, 16 ve 17) başarılı bir şekilde tamamlandı, fakat Apollo 7 ve 9 ne yazık ki başarılı olamadı.

Aslında başarılı olan projenin bilinmeyen amaçları da vardı. Fakat görevler insan görütüp getirmekten öteye gidemedi. Komplo teorisyenleri, Apollo görevlerinin SSCB ile o dönem devam etmekte olan kıyasıya uzay yarışında, dolandırıcılık yapmak için dublörler ve stüdyolar kullanılarak yapıldığını iddia ediyorlardı. Bu söylentiler zamanla büyüdü ve bugün, ABD vatandaşları arasında hala Apollo görevlerinin gerçek olamadığına inanan ciddi bir kitle mevcut.

Artık bu işten sıkılan NASA, tüm söylentilere ayar çekmek için 14.000den falza görüntüyü kurumun arşivinde herkesin ulaşıma açtı. 1961-1975 yılları arasında çekilen 14.000'den fazla görüntünün tadını buraya tıklayarak çıkartabilir, hemen aşağıda yayımlanan göresellerin birkaçını görebilirsiniz:









