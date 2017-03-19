Netflix, Oy Sistemini Değiştiriyor

Netflix, yıllardır süregelen yıldız bazlı değerlendirmeyi artık kaldırıyor. Bunun yerine bakın nasıl bir değerlendirme sistemi sunulacak?

Ünlü dijital yayın servisi Netflix'in kullandığı yıldız derecelendirme sistemi, yakında tarihin tozlu sayfalarına karışacak. Şimdiye kadar bünyesindeki izletilerin değerini göstermek için beş yıldızlı sistem kullanan Netflix, bundan sonra baş parmak aşağı ve yukarı ifadelerini kullanacak.

Netflix, baş parmak aşağı ve yukarı oylama sistemini 2016'da binlerce abonesiyle denemeye başladı. Yayın servisi, bu değişikliğin sonucunda abonelerin %200 daha fazla oylama yaptığını fark etti. Bu nedenle yıldız oylama sistemi yakın zamanda tamamen siteden kalkacak.

"Oylamayı daha önemsiz kıldık çünkü sizin izleme alışkanlıklarınız çok daha önemli." diyen Netflix'in Ürün Başkan Yardımcısı Todd Yellin, yaptığı açıklamada şirketin yıldız oylama sisteminin diğer göstergelerden daha önemsiz olduğunu fark ettiğini söyledi. Buna örnek olarak da kullanıcıların belgeselleri 5 yıldızla değerlendirirken komedilere sadece 3 yıldız verdiklerini, ancak buna rağmen belgeselden çok komedi izlediklerini gösterdi.

Netflix aynı zamanda kaç abonenin bir yapımdan zevk alabileceğini gösteren bir yüzde sistemi de ekleyecek. Örneğin, kullanıcının izleme alışkanlığına uyan yapımlar %98 oranında eşleşme sağlarken, %50'nin altında olan eşleşmelerde herhangi bir yüzde görünmeyecek.