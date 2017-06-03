Öğretmen Maaşlarının En Fazla ve En Az Olduğu Ülkeler

Dünya genelinde öğretmenlerin en fazla ve en az maaşı aldığı ülkeler hangileri? Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyanın hangi ülkesinde olursanız olun; öğretmenlik son derece kutsal bir meslek. Zira bir ülkenin geleceği olan çocuklar ve gençlerin bilgi birikimi, ciddi oranda öğretmenlerinin onlara kattıkları şeyler neticesinde şekilleniyor. Bu sebeple bir ülkenin eğitim sistemi ve bu sistem doğrultusunda öğretmenlerinin öğrencilerine kattıkları, o ülkenin geleceği açısından da oldukça önemli bir role sahip.

Fakat çoğu meslekte olduğu gibi öğretmenlik mesleğinde de, bu mesleği seçenlerin elde ettikleri kazançlar önemli ölçüde farklılık göstermekte. Bu konuda bir araştırma yürüten Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), araştırmasının sonucunda ulaştığı verileri paylaşarak dünya genelinde öğretmenlerin en fazla ve en az maaşı kazandığı ülkeleri sıralamış. Türkiye ise son sıralarda yer almakta.

OECD, ülkelerde öğretmenlerin aldığı maaşları başlangıç maaşı (starting salary), meslekte 10 yıl çalıştıktan sonra alınan maaş (after 10 years) ve genel maaş ölçeği (top of pay scale) olarak sıralamış. Türkiye'nin en dikkat çeken şeylerinden biri de, -diğer ülkelere nazaran- bu üç değerin hemen hemen aynı oluşu. OECD'nin verileri şu şekilde:

İlk ve Ortaokul Öğretmenlerinin En Fazla Maaş Aldığı 10 Ülke:

Lüksemburg İsviçre Almanya Güney Kore A.B.D. Avusturya Hollanda Kanada İrlanda Japonya



İlk ve Ortaokul Öğretmenlerinin En Az Maaş Aldığı 10 Ülke:

Çek Cumhuriyeti Macaristan Polonya Türkiye Yunanistan Şili İskoçya İsveç İtalya Yeni Zelanda



Lise Öğretmenlerinin En Fazla Maaş Aldığı 10 Ülke:

Lüksemburg İsviçre Almanya Belçika Güney Kore Avusturya A.B.D. Hollanda Kanada İrlanda

Lise Öğretmenlerinin En Az Maaş Aldığı 10 Ülke: