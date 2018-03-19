OnePlus 6, Çentikli OLED Ekrana Sahip Bir Tasarımla Gelecek

OnePlus ile Oppo kardeşliği bu sene de devam edebilir. İki şirket, yeni telefonlarında benzer tasarımlarla çıkmaya özen gösteriyorlar.

Çinli üretici Oppo, yeni amiral gemileri R15’i duyurdu. Genel olarak Çin’de satışa sunulması beklenen yeni akıllı telefon tasarımıyla kullanıcıların ilgisini çekmiş olsa da, tasarımını OnePlus 6’ya da sunarak dünyaya açılması bekleniyor. Daha önceki yıllarda da Oppo ile OnePlus arasında sürekli benzer tasarıma sahip akıllı telefonları gördük. Oppo R15 ile yakında duyurulacak OnePlus 6’nın da aynı kaderi yaşaması bekleniyor.

Oppo R15 ve R15 Dream Mirror modelleri çentikli bir OLED ekran, metal bir çerçeve ve arka cam tasarımıyla birlikte geliyorlar. Her ikisi de yüzde 90’lık bir ekran-gövde oranıyla gelen yeni Oppo’ların 6.28 inçlik bir ekrana sahip olduğu biliniyor. Oppo R15, boyut ve tasarım olarak Samsung’un son amiral gemisi Galaxy S9+ modeline benziyor. Oppo R15’te Helio P60 yonga setini kullanan şirket, Dream Mirror modelinde Snapdragon 660 yonga setini kullandı. Bunların dışında her iki cihazda da 6GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor.

OnePlus 6’nın donanım özellikleri açısından Oppo R15’ten daha üstün olacağını öngörebiliriz, ancak bir aksilik olmazsa muhtemelen tasarım açısından birbirlerine çok yakın olacaklar. Qulacomm 845 yonga setini kullanması beklenen OnePlus 6’ta 6/8 GB RAM ve 128/256 GB depolama alanı seçeneklerinin olması bekleniyor.

Oppo, R15 için 474 dolar fiyat etiketi sundu. Önceki akıllı telefonların çıkışına göre OnePlus 6’nın fiyat etiketinin 500-580 dolar arasında olması bekleniyor. Elbette tüm bunlar, OnePlus'ın yeni telefonunu duyurmasıyla netlik kazanacak.