Kendi Elektrikli Otomobilinizi Yapabileceğiniz Modüler Platform: Tabby EVO

Günümüzün en popüler araçları haline gelen elektrikli otomobilleri artık açık kaynak kodlu Tabby EVO isimli platform sayesinde kendiniz de yapabilirsiniz.

Günümüzde gerek çevre kirliliği gerekse yakıt tasarrufu açısından özellikle ülkemizdeki otomobillerde LPG kullanımı artmış durumda. Ancak otomotiv endüstrisi hızlıca elektrikli araçlara geçiş sürecindeyken dilerseniz sizde kendiniz için elektrikli bir araç üretebilirsiniz.

Tamamıyla bunun için açılmış İtalya merkezli OSVehicle adlı üretici tarafından ortaya çıkarılan açık kaynak kodlu platform Tabby EVO sayesinde gerek üniversitelerde gerekse kişisel olarak bir elektrikli otomobil yapmak mümkün. Platformu satın almak isteyen kullanıcılar hazır olan modüler otomobili 12.9 kWh güç üreten bataryası ile beraber ya da bataryasız olarak satın alabiliyor.

Tabii “herkesin yapabileceği bir elektrikli otomobil” olan Tabby EVO’nun bir de sağlam ücreti bulunuyor. Bataryasız haliyle 12.480 Dolar gibi sağlam bir meblağ isteyen OSVehicle, bataryalı paketi ise 17.980 Dolar’dan satıyor. Avrupa ve Amerika dahil dünyanın her yerinde trafiğe çıkabilecek yeterli donanıma sahip olan aracı görünüşe göre ilerleyen yıllarda bol bol trafikte göreceğiz.