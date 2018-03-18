PlayStation 4'ün Güvenli Mod Sorunu Nasıl Çözülür?

PlayStation 4 sahibiyseniz ve konsolunuz sürekli güvenli modda başlayarak sinir katsayılarınızı yükseltiyorsa, haberimize göz atmanızda fayda var.

Playstation 4'ünüzün güvenli modda başlatılması bazı durumlarda gerekli olabilir. Peki bu durumun sürekli olması oldukça can sıkıcı, değil mi? Böyle bir sorunla karşılaştıysanız şimdi rahat bir nefes alın, bu sorundan kurtulmanız için size birkaç çözüm yolu sunacağız.

'Güvenli Mod' Nedir?

'Safe Mode' olarak da bilinen güvenli mod, aynı bilgisayarlarda olduğu gibi cihazınız normal şekilde başlatılamadığında aktif hâle gelir. Veya bir sorun olduğunu hissettiğinizde kendiniz de güvenli modda başlatmak isteyebilirsiniz.

Güvenli Moddan Çıkmanın Yolları

1) En Normal Yöntem: Menüyü Kullanarak Çıkın

Güvenli modda bulunan 'Restart PS4' adlı seçeneği kullanarak, cihazınızı normal modda yeniden başlatabilirsiniz. Bu seçenek cihazınızın hafızasını sıfırlayacak gibi görünse de, öyle bir sorun yaşatmıyor, sadece yeniden başlatıyor.

2) Sistem Güncellemelerini Yapın

PlayStation'ınız internete bağlı değilse, veya güncelleme yaparken güç/bağlantı kesintisi yaşadıysanız bu konsolunuz için sıkıntılı bir durum olabilir. Çözümü ise basit, güvenli mod ayarlarında bulunan birkaç güncelleme seçeneğinden en kolayını sizlerle paylaşıyoruz. PlayStation'ınız internete bağlıysa, güvenli modda bile normal bir şekilde internet üzerinden güncelleme yapabilirsiniz. İnternet yoksa şu adımları izlemelisiniz:

Öncelikle bir adet USB diske ihtiyacınız olacak. En az 375 MB'lık yer gerekli.

USB diskinizde "PS4" adlı bir klasör oluşturun.

Oluşturduğunuz klasörün içinde "UPDATE" adlı bir klasör daha oluşturun.

Buradan indireceğiniz güncellemeyi, oluşturduğunuz klasörlerin içine; "PS4UPDATE.PUP" ismiyle yapıştırın.

PlayStation'ınızın USB portlarından herhangi birine diski bağlayın.

"Sistem Yazılımını Güncelle" seçeneğine tıklayarak işlemi tamamlayın.

3) Konsolunuzun Güç Bağlantısını Kesin

"Restart PS4" adlı seçeneği kullandıktan sonra cihazınız tekrar güvenli modda açılıyorsa, tüm kabloları çıkarıp tekrar takmanızda fayda var. Oldukça sıradan olan bu yöntem, bazı durumlarda gerçekten işe yarayabiliyor.

Herhangi bir hataya sebebiyet vermemek için güç düğmesine basarak cihazınızı kapatın ve ardından fişten çıkarın.

20 dakika kendi halinde bırakın.

Kabloları tekrar takın ve konsolunuzu açın.

Yine güvenli modda açıldıysa "Restart PS4" seçeneğini bir kez daha deneyin.

4) Veritabanını Yeniden Oluşturun

PS4'ünüzün diskindeki tüm içeriği tarayarak yeni bir veritabanı oluşturan bu seçenek, güvenli mod menüsünde 5. bölümde yer alıyor. Bu seçenek, sabit diskinizde oluşan sorunları çözmese de, bir oyun veya uygulamadan kaynaklanan sorunları çözebilir.

PS4'ünüzü internete bağlayın.

Güvenli mod menüsünden "Rebuild Database" seçeneğini seçin. Bu işlem biraz uzun sürebilir.

5) Kabloları Kontrol Edin

Cihazınız güvenli modda başlıyor, ve daha kötüsü o moddaki seçenekler arasında gezinme imkanı sunmuyorsa bu donanımsal bir sorun olabilir. Yeni bir HDMI kablosu alarak tekrar deneyin.

6) PlayStation'ınızı Tamire Gönderin

Sunduğumuz bu çözümler işe yaramadıysa daha ciddi bir problem olabilir. Servise göndermeden önce yedek almayı unutmayın.

7) Son Çare: Sıfırlayın

Cihazınızda bulunan tüm ayar ve verileri silen bu seçenek, son çareniz olabilir. Güvenli mod menüsünden "Initialize PS4" seçeneğini kullanabilirsiniz. Hatta bu da çözüm olmadıysa aşağıdaki yöntemi izleyerek PS4'ünüzün tüm yazılımını silip tekrar yükleyebilirsiniz.

Öncelikle bir adet USB diske ihtiyacınız olacak. En az 375 MB'lık yer gerekli.

USB diskinizde "PS4" adlı bir klasör oluşturun.

Oluşturduğunuz klasörün içinde "UPDATE" adlı bir klasör daha oluşturun.

Buradan indireceğiniz yazılımı, oluşturduğunuz klasörlerin içine; "PS4UPDATE.PUP" ismiyle yapıştırın.

PlayStation'ınızın USB portlarından herhangi birine diski bağlayın.

"Initialize PS4 (Reinstall System Software)" seçeneğini kullanarak cihazınızı tamamen sıfırlayın.

PlayStation 4'te yaşanan güvenli mod sorunu için bazı çözümleri sizinle paylaştık. Sunduğumuz çözümler hakkında ne düşünüyorsunuz? Çözümlerimizden herhangi biri işinize yaradı mı?