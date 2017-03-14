Portekiz'de İnsanlığa Ait En Eski İnsan Kafatası Bulundu!

Portekiz'de 3 yıl önce bulunan kafatası fosili üzerine yapılan çalışmalar sona ulaştı. Keşif Avrupa'daki ilkel yaşamın tarihine ışık tutacak.

İnsan kökenlerinin tarih sürecinde bulunduğu coğrafyalar, bilimin merak ettiği bir diğer konudur. Çünkü çağlar öncesinde yaşamış olan atalarımızın bıraktığı izler insanlığın geçmisine ışık tutuyor ve bizi, bilimin hala cevaplamaya çalıştığı en büyük sorulardan birine yöneltiyor: Atalarımız nasıl ve nerede yaşadı?

Portekizli arkeolog João Zilhão tarafından yönetilen ve Binghamton Üniversitesi antropologlarından Rolf Quam'ın da bulunduğu büyük bir uluslararası araştırma ekibi, Portekiz'de en eski fosil insan kafatasını keşfetti ve Neandertaller’in Avrupa'daki orta Pleistosen çağı sırasında insanın evrimi bilgisine ve kökenine önemli katkı sağladığını belirtti.

Antropolog Quam "Bu çalışmanın sonuçları almak, ancak birkaç yılda sayısız kişinin zorlu çalışmaları sayesinde mümkün oluyor" sözüyle böylesine bir yapıyı araştırmanın zorluğunu ifade etti.

Ekip, kafatasını aslında 2014’teki saha çalışmaşlarının son gününde buldular. Ancak büyük kayalar tarafından baskı halinde fosilleşmiş bu kafatasını bir blok halinde alıp iki yıl boyunca Madrid’teki bir paleoantropoloji araştırma merkezine getirdiler. Burası bir restorasyon laboratuvarı olduğundan kafatasını araştırmak çok daha kolay olacaktı. Yapılan incelikli ve alanlar arası çalışmadan sonra kafatasının 400.00 yıl önce yaşamış bir Neandertal’e ait olduğu anlaşıldı.

Bu büyük keşif, önümüzdeki ekim ayında Portekiz'in Lizbon kentindeki Museu Nacional de Arqueologia müzesinde insan evrimine ilişkin bir serinin merkezinde yer alarak sergilenecek.