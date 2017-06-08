Project Cars 2 Çıkış Tarihi ve Tanıtım Fragmanı!

E3 2017 yaklaştıkça yeni oyunlara dair detaylı bilgiler de gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

İlk oyunu ile oldukça ses getiren ve otomobil tutkunlarından özellikle sağlam grafikleri ile geçer not almayı başaran Project Cars, ikinci oyunu ile tekrar oyun sektörüne dönmeye hazırlanıyor.

Daha önceden oyunun geleceğini resmi olarak duyuran Bandai Namco, şimdi ise oyuna dair bazı detayları da gün yüzüne çıkardı. Yeni özelliklerle kariyer modu, oynanış sistemindeki yenilikler ve araç sürüş dinamiğindeki değişiklikler ile karşımıza çıkacak Project Cars 2 konusunda bir de tanıtım videosu paylaşılmış durumda.

Oyuncuların tavsiyesine kulak veren Bandai Namco, yeni oyunda "multi-class yarış" için oyunculara istedikleri aracı seçerek direkt olarak oyuna dahil olma ikanı da sunacak. Ayrıca 24 saatlik hava döngüsü ile de Project Cars 2, olabildiğince gerçekçi bir yarış deneyimi sunacak.

E3 2017'de çok daha detaylı şekilde karşımıza çıkacak Project Cars 2, 22 Eylül'de PS4, Xbox One ve PC için sunulacak.