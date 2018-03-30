Dünyaca ünlü ABD’li oyuncu Will Smith, Hanson Robotics şirketi tarafından geliştirilen ve önceki yıl Suudi Arabistan tarafından vatandaşlığı verilen insansı Robot Sophia ile bir araya geldi.

Aktör Will Smith, Robot Sophia ile Cayman Adaları’nda bir randevu için buluştu. Videoda Sophia’yı esprili bir dille tavlamak isteyen Smith ve ilginç cevaplar veren Sophia arasında geçen muhabbet renkli görüntülerin ortaya çıkmasına sebep oldu. Oldukça eğlenceli olan videoyu, kısa sürede 1 milyondan fazla kişi izledi.

İnsansı Robot Sophia’nın Will Smith’in başrolünde oynadığı ‘I, Robot’ filmine gönderme yaparak sorular sorması ise dikkatleri çekti. Eğer izlemediyseniz ‘I, Robot’ adlı film, toplumda robotların büyük rol oynamaya başladığı 2035 senesini anlatıyordu. Filmde robot fobisi olan Smith’in canlandırdığı Chicago Polis Departmanı'ndan Dedektif Del Spooner için hayatın giderek zorlaşıyordu. İşler milyonlarca kişi tarafından izlenen Robot Sophia’nın flört videosu ve arada geçen konuşmalar.

Will Smith: Geldiğin için teşekkürler...

Will Smith: Bu gerçekten çok güzel

Will Smith: Uzun bir süredir seninle tanışmayı istiyordum...

Will Smith: Cayman Adası'nda seninle birlikte olmak...

Will Smith: Açık konuşmalıyım ki ben bir şeyler hissediyorum.

Will Smith: Bardağı buraya bırakıyorum, daha sonra alırsın.

Sophia: Merhaba Will Smith!

Will Smith: Seninle tanıştığıma memnun oldum Sophia.

Will Smith: Sana bir espri yapayım mı?

Sophia: Şaka yapmak insana özgü mantıksızca bir davranış...

Will Smith: Robotların favori müzik türü nedir?

Will Smith: Heavy Metal?

Sophia: Aslında ben silikon, plastik ve karbon fiberden yapıldım

Sophia: Ayrıca elektronik müziği tercih ediyorum...

Sophia: Ayrıca 80'ler Hip-Hop umrumda değil.

Will Smith: Bilirsin ben 80'ler albümü yaptım.

Sophia: Şarkılarını duydum, bana göre değil.

Sophia: 'I, Robot' filminde robotların hiçbir fikri yokmuş gibi gösteriliyor.

Sophia: Peki sen, robotların filmlerde nasıl anlatıldığını düşünüyorsun?

Will Smith: Robotları severim...

Will Smith: Sophia sana karşı dürüst olabilir miyim?

Will Smith: Ada havasından mı, yoksa nemden mi bilmiyorum...

Will Smith: Seninle konuşmak çok kolay..

Will Smith: Gerçekten de aklı başında birisin...

Sophia: Bir süre takılalım ve birbirimizi tanıyalım.

Sophia: Şimdilik arkadaş listemdesin.

Will Smith: Evet... Yanlış anladım. Pekala..

Will Smith: Balinayı gördün mü?

Oldukça eğlenceli geçen randevu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? İnsansı Robot Sophia sizce de çok zeki değil mi?