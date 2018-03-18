Rusya’da Yapılan Seçimler Renkli Görüntülere Neden Oldu

Rusların başkanlık seçimlerinden seçtiğimiz fotoğrafları sizler için listeledik.

Rusya devlet başkanını seçmek için bugün sandık başına gitti. Seçimin favorisi olan Vladimir Putin, 4. kez 6 yıllığına Devlet Başkanlığı koltuğuna oturmak için yarışıyor. Başkent Moskova'da saat 10:00 itibariyle oy kullanma işlemleri başladı. Rusya’nın doğusundaki sandıklarsa kötü hava şartlarından dolayı seçmenlerin oy kullanmasını kolaylaştırmak amacıyla Türkiye saatiyle 01:00’de açıldı.

Hiçbir adayın yüzde 50'den fazla oy alamaması durumunda en fazla oy alan iki aday ikinci tura çıkacak ve seçmenler tekrar sandık başında oy kullanacaklar. İlk sonuçların bu akşam açıklanması beklenen seçimlerden seçtiğimiz karelere aşağıdan bakabilirsiniz.

Ruslar, Vladimir Putin'in dördüncü dönem başkanı olarak geri dönmesini beklediği bir seçimde oy kullandılar. Bu fotoğraftaki oy sandığı, Moskova’nın Kazansky tren istasyonunda bulunuyor.

Seçimlerde 100 milyondan fazla Rusya vatandaşı çeşitli nedenlerden ötürü oy kullanamıyor. Rusya'nın güney batısındaki Barnaul şehrinin "Kutup Ayısı" yüzme kulübü üyeleri sandık başında renkli görüntülere neden oldu.

Seçim yetkilileri katılımın yüksek olduğunu, ancak bağımsız gözlemcilerin oy kullanma düzensizlikleriyle ilgili bazı raporları olduğunu söylediler.

Bu seçmenlere Kazan'daki bir sandıkta ücretsiz yemek teklif edildi. Ayrıca bazı sandıklarda akıllı telefon ve bisiklet gibi ödülleri içeren etkinlikler düzenleniyor.

Oy sandığına ulaşamayan seçmenler için gezici sandıklar kullanıldı.

Putin’in başkanlığına vekalet eden yedi aday arasındaki tek kadın eski televizyoncu Ksenia Sobchak.

Ana muhalefet lideri Alexei Navalny, burada tüm ülkeye sesleneceği canlı yayına hazırlanıyor.

Mevcut devlet başkanı Putin Moskova’da oy kullanmak için sandık başına gitti.