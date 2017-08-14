Rusya'nın Yapay Yıldızı Yörüngede Bozuldu!

Rusya'nın tüm gözlemlenebilir evreni engelleyecek yapay yıldız projesi uzaya gönderilen uydunun kanatlarını açamaması üzerine başarısız şekilde sonuçlandı.

Kısa süre önce paylaştığımız haberde, bir Rus araştırması olarak gökyüzünün en parlak cisimlerinden birisi olacak yapay yıldızdan bahsetmiştik. Mayak olarak adlandırılan yapay yıldızın başarısız sonuçlandığı açıklandı. Moskova Devlet Üniversitesi Makine Mühendisliği tarafından geliştirilen Mayak, Soyuz roketi ile birlikte 14 Temmuz’da başarılı bir şekilde uzaya fırlatılmıştı. Bir süredir kanatlarını açarak görevine başlaması beklenen uydu, ne yazık ki kanatlarını açamadı.

Rus medya organlarından edinilen bilgiye göre bu proje uydunun kendini doğru şekilde açamadığı için başarısızlıkla sonuçlandı. Geektimes.ru’da yayınlanan bir yazıda, proje lideri Alexander Shaenko, projenin istedikleri gibi gelişmediğini ve başarısızlıkla sonuçlandığını açıklandı.

Normalde gökyüzünde Güneş, Ay ve Venüs’ten sonra en parlak cisim olması beklenen Mayak’ın reflektörlerinin neden açılmadığı araştırılıyor, ancak bu araştırmalar sonucunda başarıya ulaşılacağı düşünülmüyor.

Mayak’ın parlaklığından dolayı diğer astronomik gözlemlerin imkansızlaşacağını söyleyen bilim insanlarının pasta kesip sabahlara kadar parti yaptığını düşündüğüm bu haberle birlikte Mayak’ı başarısız bir proje olarak sayabiliriz.