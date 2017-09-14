Samsung Galaxy Note 8 İris Tarayıcı Nasıl Açılır?

Galaxy Note 8'de yer alan iris tarayıcısını aktif etmeyi bilmiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyerek siz de telefonunuzu yüzünüzle açmaya başlayabilirsiniz.

Samsung’un yeni canavarı Galaxy Note 8’de yer alan iris tarayıcının nasıl çalışacağını biliyor musunuz? Telefonu satın aldıktan sonra iris tarayıcıyı bir türlü açamadıysanız, bu haber tam size göre demektir. Bu yazımızda sizlere Galaxy Note 8’de iris tarayıcıyı nasıl açacağınızı göstereceğim.

Samsung’un bugüne kadar çıkardığı telefonlar arasında en büyük ekrana sahip olan Galaxy Note 8, sahibinin yüzünü okuyarak kilidini açabiliyor. Galaxy S8’de olduğu gibi çeşitli denemeler yaparak geçilebilen bir özellik olsa da günlük kullanımda çok işinize yarayacak iris tarayıcıyı açmak için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

Adım 1: Ayarlar’a giderek burada yer alan “Kilit ekranı ve Güvenlik” butonuna dokunun.

Adım 2: Iris tarayıcıya dokunun.

Adım 3: Çıkan sayfanın altında yer alan “Devam Et” seçeneğine dokunun.

Adım 4: İlk önce şifre, PIN kodu veya desen şeklinde güvenli bir ekran kilidi ayarlamalısınız. İris tarayıcı sorun çıkartırsa bu şifrelerle giriş yapabileceksiniz.

Adım 5: Bu adımda iris tarayıcısı ile ilgili önemli bilgiler veriliyor. Örneğin bir bebeğin görüşünü bozabileceği için telefonunuzu bebeğinizin gözlerine yaklaştırmayın gibi uyarılar bunlar. Bu uyarıları okuyarak “Devam Et” butonuna dokunun.

Adım 6: Bu adımda irise kayıt olmadan önce bazı adımları tamamlamalısınız. Öncelikle tarama iyi aydınlatılmış bir odada olmalı, doğrudan güneş ışığına maruz kalmamalı ve tarayıcı ile aranıza girecek herhangi bir gözlük gibi cisimler bulunmamalı. Bunları tamamladıktan sonra “Devam Et”e dokunabilirsiniz.

Adım 7: Lenslerinizi çıkardıktan sonra gözlerinize 25-30 cm olacak şekilde telefonunuzu yüzünüze yaklaştırarak “Devam Et” butonuna dokunabilirsiniz.

Adım 8: Şimdi, gözlerinizi ekrandan ayırmadan bir süre bekleyin. Bu süreçte iris tarayıcı gözünüzü ve yüzünüzü tarayacak.

Adım 9: Son adımda bildirimlerin kilit ekranında görünüp görünmeyeceğini seçerek “tamamla” butonuna tıklayacaksınız. İris tarayıcınız hayırlı uğurlu olsun.