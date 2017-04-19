Galaxy S8'in Exynos'lu ve 835'li Modelleri Karşı Karşıya!

İki farklı işlemci ile piyasaya çıkan Galaxy S8 modelleri karşılaştırıldı. Bakalım Samsung'un bu tercihi ne kadar yerinde?

Samsung Galaxy S8 geldiğinden bu yana kırmadık rekor bırakmadı ve görünüşe göre kırmaya da devam edecek. Son yılların en çok beklenen akıllı telefonlarının başında gelen S8 ailesi, en iyi Android tecrübelerinden birini sağlamayı garanti ediyor.

Küresel pazarda cihazın iki farklı işlemciye sahip olan modellerini üreten Samsung’un bu tercihi tartışmalara sebep olmuştu. S8 ve S8 Plus modelleri arasına neredeyse ekran dışında bir fark bulunmazken, bazı ülkelere özel olarak Samsung Snapdragon 835 işlemci yerine kendi ürettiği Exynos işlemciyi tercih etmişti. Durum böyle olunca üreticiler ve kullanıcıların 835 çipsetli S8 modellerinin her ülkede bulunmayacak olması konusunda yaptıkları eleştirilerde haklı olduklarını görüyoruz.

Böylesine yankı uyandıran bir tercih sonrasında haliyle Exynos ve Snapdragon 835 işlemcilerinin birbirine alternatif olup olamayacağı da merak konusu oldu. İşlemciler telefonun merkez donanımlarıyken iki işlemciden birinin daha kötü olması, Samsung ve Android tutkunlarını derinden sarsacak bir durum.

Exynos ve Snapdragon 835’li iki model üzerine yapılan performans testlerinin sonucu ise şu şekilde:

Hem Snapdragon hem de Exynos, Qualcomm tarafından tasarlanmış bir AnTuTu ve Vellamo Metal gibi birkaç platformda kıyasıya kapışıyor. GFXBench'te her iki telefonun da T-Rex testini 60 fps işlem yapmakta hiçbir problemi gözükmüyor. Ancak Exynos S8 Manhattan 3.1 render testinde 41fps ile Snapdragon’nu biraz zorlamış gibi gözüküyor.

Snapdragon Exynos'u hem Vellamo testinde hem de JetStream-JavaScript testlerinde ağır tokatlamış gibi, web tarama hızında Exynos biraz geri kalmış. Ayrıca Exynos, Basemark OS II test paketinde genel olarak daha iyi bir skora sahip.

Bu aşamaya kadar Exynos grafik deneyimlerinde, 835 ise web tarayıcısı deneyiminde ön plana çıktılar. Doğrusu yeni bir Samsung işlemcisi, beklentinin ötesinde bir performans sergiledi. Yapılan testler sonunda her iki işlemciyi de neredeyse aynı performans düzeylerinde görmek gerçekten mutluluk verici. Samsung’un mobil çipset devi Quallcom’a bir alternatif üretmesi ve amiral gemisi ile bunu piyasaya sürme stratejisi şimdilik gayet başarılı bir adım olarak gözüküyor.

Ülkemizde Samsung Galaxy S8 modelleri Exynos işlemcilerle piyasaya çıkacağını hatırlatalım. Türkiye’de ilk Galaxy S8 kutu açılışı videomuzu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: