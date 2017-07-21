Sibirya’da Gelişmiş Bir Kültürün Mumyaları Bulundu!

Şok etkisi yaratan keşfin haberi Rusya’dan geldi. Ülkenin uzak köşesi ve dünyanın en soğuk bölgelerinden olan Sibirya’da daha önce izine hiç rastlanmamış bir kültürün mezarları ve mumyaları keşfedildi.

Sibirya Times gazetesi, bu zamana kadar tespit edilmemiş antik bir kültüre ait olduğu belirlenen bir grup garip mumyanın bulunduğunu bildirdi. Mumyalar, Rusya’nın en uzak bölgelerinden birisi olan Salekharh kenti yakınlarında bulunan düzinelerce mezarın olduğu Zeleniy Yar Mezarlığında bulundu.

Alışılmadık bir şekilde uzun boylu olan bir yetişkin ve 6 aydan daha büyük olmadığı düşünülen bir çocuğa ait olan mumyalar, yaklaşık 1300 yıl önce bölgeye gömülmüşler. Ancak garip olan mumyaların bulunması değil, Sibirya’da yaşadığı bilinen bütün antik uygularlıklardaki geleneklerin dışında farklı bir defin ritüeli ile gömülmüş olmaları.

Kazının kıdemli araştırmacısı Alexander Gusev, Sibirya Times'a verdiği demeçte, cesetlerin ve cenaze objelerinin düzenlenmesinin törensel bir etkinliğin izlerini taşıdığını söyledi. Mumyalanmış bedenlerin ayakları, yakınlarından geçen bir nehre bakacak şekilde duruyor. Cesetler, ağaç kabukları ve kalın kumaşlarla öyle bir sarılmış ki, adete birer kelebek kozasını andırıyorlar. Ayrıca yetişkinin bulunduğu kozanın tamamı bakır tabakalarla kaplanmış durumda. Bebeğin kozasında ise bakır kaplamalarına yer yer rastlanıyor.

Cesetlerin gömülmeden önce neden bakırlarla kaplandıkları ise bilinmiyor. Ancak Orta Çağ’da o bölgedeki toplumların benzeri ritüeller uygulamadıkları biliniyor. Mumyaların uzun süre bozulmamaları için, çevredeki antik mezarlara göre çok daha dikkatlice gömüldükleri alandan belli oluyor.

Sibirya'nın bir zamanlar kültürel bakımdan zengin, teknolojik açıdan gelişmiş uygarlıklara ev sahipliği yaptığına dair kanıtlar gün geçtikçe artıyor. Mumyalar detaylıca incelenmek üzere laboratuvar ortamına nakledildiler.