SK Hynix'ten Dünyanın En Yüksek Yoğunluğa Sahip DRAM Çipi!

Çip üreticisi SK Hynix, dünyanın en yüksek yoğunluğuna sahip DRAM çipini üretti.

Samsung’un ardından Güney Kore’deki en büyük ikinci çip üreticisi olan SK Hynix, dünyadaki en yüksek yoğunluğa sahip DRAM çipini piyasaya sürdü.

SK Hynix, bugün bununla ilgili yaptığı duyuruda bu çipleri, yeni çıkacak olan amiral gemisi telefonlarda bulunacak olan 8 GB LPDDR4X (low power, double data rate 4X / düşük güç, çift kat veri hızı 4X) RAM’lere entegre etmeyi planladığını açıkladı. Şirket, 8 GB RAM meydana getirmek için 4 adet çift kanallı 16 GB çipler kullandı ve bunun LPDDR4 RAM’lerden %20 daha az enerji tükettiğini iddia ediyor.

SK Hynix’in yeni DDR4X modüllerinin boyutunun, diğer DDR4 modüllerinden %30 daha küçük olduğu söyleniyor. Yeni modüllerin kalınlığı ise 1 mm’den daha az. Şirket, ayrıca DRAM’lerinin üst seviye dizüstü bilgisayarlarda, otomotiv elektroniğinde ve diğer mobil cihazlarda kullanılmasını planladığını da belirtti.

SK Hynix’in yeni çipinin ilk olarak hangi mobil cihazda kullanılacağı henüz bilinmiyor.