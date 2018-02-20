Şu an dünya genelinde birçok ülkede vizyona girmiş olan Tavşan Peter filmindeki bir sahne, Sony’nin özür dilemesine sebep oldu.

Öncelikle Tavşan Peter filminin konusuna değinelim -haberin bundan sonra spoiler içerebilir, bununla ilgili mesuliyet kabul etmiyorum haberiniz olsun :)-. Tavşan Peter, arkadaşıyla birlikte boş buldukları bir kır evini kendilerine yer etmişler ve orada yaşamaya başlamışlar. Eve yerleşen iki arkadaş, sakin ve mutlu bir hayat sürmektedirler. Fakat bu huzur, Bay McGregor’un ortaya çıkmasıyla birlikte aniden değişir. Evi yıkmak için bölgeye gelen Bay McGregor ile kahramanlarımız arasında büyük bir savaş başlar.

Sonrasında izleyicilerin tepkisini çeken bir olay yaşanıyor. Bir sahnede gıda alerjisi ile ilgili bir konu işleniyor ve böğürtlenler silah olarak kullanılıyor. McGregor’un böğürtlene karşı alerjisi var ve karakterler, McGregor’un bahçesine girebilmek için karaktere sebze ve meyve atıyorlar. En son ağzına gelecek şekilde böğürtlen atıyorlar, McGregor’un buna karşı alerjisi olduğunu bile bile… Elbette bu işe yarıyor ve McGregor kendine bir EpiPen enjekte etmeye çalışıyor, ardından da anafilaksi geçirerek yıkılıyor. Tavşanlar McGregor’un ağzına böğürtlen fırlattığı sırada karakterin yüzüne yakım çekiliyor ve yere düşmesiyle birlikte tavşanlar kutlama yapıyorlar. McGregor’un baygınlık geçirip bir ölü gibi göründüğünde tavşanlar neşeleniyorlar.

Filmde böyle bir sahnenin olması gerektiği yönünde yapımcıların uyarısının bulunması gerektiğini belirten aileler ise filmde alerjinin yeterince ciddiye alınmadığını, gıda alerjisini popüler bir karakterle önemsizmiş gibi gösterilmesinin kendilerinde büyük bir hayal kırıklığı yarattığını söylüyorlar.

Gelen tepkiler üzerine filmin yapımcıları ve Sony Pictures özür diledi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Gıda alerjileri ciddi bir sorundur. Filmimiz, Peter Rabbit’in baş düşmanı Bay McGregor’ın kara böğürtlene olan alerjisini komik bir şey gibi göstermemeliydi. Bu konunun daha önce farkında olamadığımız ve yeterli hassasiyeti gösteremediğimiz için içtenlikle pişmanız ve gerçekten özür dileriz.”