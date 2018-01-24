YouTube kanalını açtığı günden bu yana elde ettiği tüm kazançları açıklayan YouTuber Ruhi Çenet hakkında son birkaç gündür yeni bir tartışma alevlenmiş durumda.

Ülkemizin ünlü YouTuber’larından Ruhi Çenet, bu işle uğraşan çoğu kişinin pek cesaret edemeyeceği bir video yayınladı ve YouTube’da açtığı kanaldan, tüm zamanlarda elde ettiği kazancın tamamını açıklamıştı. İlk aylarda videolarının gösterim sayısı her videoda biraz daha artmış olmasına rağmen maddi kazanç elde edemeyen Ruhi Çenet, daha sonra zamanla para kazanmaya başlamış ve kazancını arttırmaya devam etmişti.

İşin içinde maddiyat olunca konu, ister istemez çoğu kişinin ilgisini çekti ve bazı tartışmaları da beraberinde getirdi. Webrazzi’nin konuyla ilgili habere yapılan bir yorum, şu aralar ciddi şekilde tartışılır durumda.

Turgay isimli kullanıcı, Ruhi Çenet’in vergilerini ödeyip ödemediğinin araştırılması adına Maliye’ye şikayette bulunduğunu ifade etti. Her ne kadar yorumunun altına destek verilen bir mesaj yazılmış olsa da bazı Ekşi Sözlük yazarları, bu kişiyi ‘ispiyoncu’ olarak tanımladı ve yaptığının yakışıksız olduğunu ifade etti. Bazıları ise bunun ispiyonculukla bir alakasının olmadığını, yapılan şikayetin hukuk çerçevesinde olduğunu ifade etti -tartışmayı buradan takip edebilirsiniz-.

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