SpaceX BFR Projesi Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

21. yüzyılın dahisi olarak görülen Elon Musk, SpaceX çatısı altında yeni bir girişimi hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Elon Musk’un SpaceX Falcon Heavy roketi, 2018 yılının başında, Tesla arabasıyla başarılı bir şekilde kalktı, engebeli bir iniş gerçekleştirmiş olsa da Dünya’nın etrafında dönen ve manevralarını tamamlayan roket iyi bir uçuş gerçekleştirdi. Bu tüketici endüstrisi için kesinlikle büyük bir haberdi ve gelecek için ilginç gelişmeler vaat ediyordu. Ancak SpaceX şimdilik BFR’ye odaklanıyor.

Elon Musk çılgınca şeylerle uğraşıyor: BFR tam olarak nedir?

BFR, Mars’a gitmek için geliştirilmiş ve özel olarak üretilmiş bir rokettir. SpaceX’in bundan geri adım attığına dair işaretler olsa da, bu ismin “Big F**king Rocket” olduğu varsayılıyor. SpaceX ise roketin isminin “Big Falcon Rocket” olduğunu belirtiyor.

Mevcut BFR hakkında çok fazla bilgi mevcut değil, ancak NASA’nın oluşturduğu herhangi bir roketten çok daha fazla uzun olacak şekilde tasarlandığını biliyoruz. Roket diğer SpaceX roketlerinde olduğu gibi, yeniden kullanılabilir şekilde tasarlandı.

Falcon Heavy ve BFR arasındaki fark nedir?

Falcon Heavy (FH), SpaceX tarafından tasarlanmış ve üretilmiş bir ağır yük fırlatma aracıdır. BFR ise, halen devam etmekte olan bir çalışmadır ve Mars’a ulaşmak için özel olarak tasarlanmış önemli derecede daha güçlü bir rokettir.

Bununla birlikte, iki roketin ortak noktaları da var gibi görünüyor. SpaceX son zamanlarda Falcon Heavy ve Falcon 9'un yanı sıra Dragon uzay kapsülünü de içeren çeşitli roket modelleri üzerinde çalışıyor. Yeniden kullanılabilir booster roket teknolojisi tamamen geliştirildiğinde, diğer roketler, ileride (Falcon Heavy ile iş genişletme potansiyeli olan) daha az kullanılacak. Böylece herkes aslında BFR'yi birleştirecek projeleri bir araya getiriyor.

Musk, Falcon Heavy'in lansmanı sonrası düzenlediği basın toplantısında "Falcon 9 ve Falcon Heavy neredeyse bitti. Blok 5'in (Falcon 9'un şu anki versiyonu) ardından Falcon 9 veya Falcon Heavy ile daha fazla iş yapmayacağız. Dragon ile de büyük olasılıkla Dragon Two'dan (en son kapsül iterasyonundan) sonra çalışmayacağız." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Mars'a böyle bir uçuş gerçekleşirse kaç kişi canlı kalacak?

Mars'ta hayatta kalma, SpaceX'in roket programı kapsamının biraz ötesindedir (ancak Elon Musk'un ne düşündüğünü kim bilebilir?). Bununla birlikte, BFR sadece Falcon Heavy'den daha yetenekli olacak. Falcon Heavy’in ileride Dünya’da her hangi bir tehlike olduğunda insanların hayatta kalması için kullandıkları, Mars'a malzeme gönderecek otomatik bir tedarik aracı olması planlanıyor.

BFR'ye gelince, hedef, bir uzay gemisine bir roket takmak ve ikisini de uçurmaktır; SpaceX'in düşündüğü şey yaklaşık 10 milyar dolara mal olacak. Bu kapsamda uzay gemisinin, tam donanımlı bir yaşam alanına sahip olacağı, bir güneş fırtınası sırasında yolcuların hayatta kalması için 40 kabin, 1 mutfak ve 1 barınağın olacağı düşünülüyor. Ars Technica, BFR’ın Dünya yörüngesinde başka bir BFR ile bağlantı kurabileceğini de belirtti. Ancak konuşulan tüm bu bilgilerin, henüz teoride olduğunu da söylemeden geçemeyeceğiz.

Projenin uzun vadeli hedefleri nelerdir?

Proje son derece iddialı bir giriş yaptı. Ancak, SpaceX şimdiye kadar bir dizi engeli aşmış durumda. Bu nedenle hiçbir şey imkânsız görünmüyor. Elon Musk’un BFR hakkındaki çeşitli görüşmelerinde belirttiği gibi üç genel kategoriye bölelim.

Ay: İlk uzun vadeli hedef Ay'a ulaşmak ve onu kontrol etmek olabilir. BFR, birkaç yılda bir Mars uçuşuna hazır değilse, en azından aya gitmeye çalışacağına bahse girmek güvenlidir.

Mars: Mars planı, bu erken dönemde bile, şaşırtıcı derecede ayrıntılı olarak belirlenmiş durumda. İlk Mars uçuşunda, su kaynaklarının ve potansiyel tehlikelerin tespit edilmesi planlanıyor; bu arada enerji santralleri, maden mineralleri vb. Oluşturmak için en iyi yerleri taranmalıdır. İkinci uçuşta, yapıları inşa etmeye ve yakıt rezervleri üretmeye başlamış olan mürettebat kapsanıyor. Bir kere kurulduktan sonra, SpaceX milyonlarca insanı bir Mars yaşam alanına taşımanın nihai bir amacı olan tam teşekküllü bir koloni başlatmayı planlanıyor.

Ulaşım: Yakın gelecekte, BFR'nin en azından Dünya'nın çevresine roket atmasını bekleyebilirsiniz. Musk'un amacı, BFR'yi, yaklaşık 30 dakika içinde gezegenimizdeki neredeyse herhangi bir yere yakınlaştırma imkanı sağlayan bir ulaşım seçeneği olarak kullanmaktır. Artı, bu ulaştırma projesinin erken testleri, tam yörünge testi denemekten çok daha kolay ve güvenlidir.

BFR şu an nerede?

İşler şu an çok güzel görünüyor! Falcon Heavy’in başarısı çok önemli bir adım ve Elon Musk, şimdilik BFR'nin geliştirilmesinde gaz pedalına bastı, SpaceX ise gelecekteki çalışmalara bağlı olarak farklı projelere devam edebileceğini kabul etti.

SpaceX, atmosferdeki BFR'nin erken prototiplerini test etmeyi planladığında, 2019'da bir sonraki büyük dönüm noktası arayın. Bu testler iyi giderse, 2020'de çok daha heyecan verici bir yörünge testi ve potansiyel olarak 2022'de bir Mars uçuşu bekleyebiliriz. Ve tabi ki tüm bunlar, umut dolu planlar olarak görülüyor.