Bir efsane geri dönmeye hazırlanıyor.

Usta yazar Stephen King'in kaleminden çıkma efsane korku romanı IT, ilk olarak 1990'da televizyon uyarlaması ile karşımıza çıkmış ve günümüzde -özellikle Amerika'da- palyaçolardan korkan kişilerin sebebi olmuştu.

Şimdi ise IT, sinema filmi ile yıllar sonra tekrar korkutmaya geliyor. Daha önceden geleceğini duyurduğumuz filmden kısa bir süre önce tanıtım videosu yayınlanmış ve fragmanın geleceği açıklanmıştı. Bugün ise merakla beklenen o fragman geldi ve açık konuşmak gerekirse IT, baya baya korkutacak gibi duruyor.

Başrollerinde ağırlıklı olarak çocuk oyuncuların bulunduğu, Pennywise'ı ise Bill Skarsgard'ın canlandırdığı IT, 8 Eylül'de vizyonda olacak.