TBF Finalinde Şampiyon Belli Oldu!

2017 Türkiye Büyük Finali için mücadele eden Fenerbahçe 1907 Espor, lig aşamasını birinci bitirmişti. BAUSuperMassive ile yaptığı final maçını 3-0 kazanması ile League of Legends 2017 Türkiye Şampiyonu oldu.

E-Spor, son yıllarda hayatımızın içine iyice yerleşti diyebiliriz. Bu sene League of Legends Türkiye Büyük Finali, Fenerbahçe Ülker Arena'da gerçekleşti. 12 binden fazla kişinin tribünde izlediği görkemli final 19 Ağustos tarihinde yapıldı. Ayrıca internet üzerinden naklen yayınlanan TBF 2017 Finali, YouTube Trendleri'nde birinci sıraya yükseldi. Riot Games Türkiye tarafından beşinci kez düzenlenen bu etkinlikte ilk kez mücadele eden Fenerbahçe 1907 Espor, daha önce finallere çıkmış olan BAUSuperMassive eSports'a karşı ezici bir üstünlük ile maçı kazanarak, kurulduğu ilk senede şampiyon olmayı başardı.

Final maçını canlı izleyen Ali Koç, "Geçen sene bu turnuvanın finaline geldik ve çok etkilendik. Sinan Afra ve Erol Bilecik'in yönlendirmeleriyle bu işe yatırım yapma kararı aldık ve bugün finalde karşılaştığımız SuperMassive'in ikinci takımını satın alarak bu işe başladık. İlk senemizde şampiyon olmak hedefimizdi ama bunu yaşamak, bizi çok mutlu etti." ifadesini kullandı.

Ayrıca Ali Koç, seyirciler ile Fenerbahçe tezaruhatı yaparak, güzel anlar yaşadı.

Ali Koç'un ardından Fenerbahçe 1907 Espor Başkanı Sina Afra bazı açıklamalarda bulundu.

Ülker Finalin En Değerli Oyuncusu Ödülü'nü Fenerbahçe 1907 Espor oyuncusu olan Frozen kazandı, Ödülünü tribünlere göstererek Türkçe konuşan Koreli oyuncu, seyircileri selamladı.

TBF 2017 şampiyonluğunu elde eden 1907 Fenerbahçe Espor, Eylül ayında Çin'e giderek ülkemizi League of Legends Dünya Şampiyonası'nda temsil edecek.