Tuvalete Zamanında Neden "100 Numara" Dediklerini Açıklıyoruz!

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Hela, ayakyolu, 100 numara… Tuvalete tuvalet demek dışında bir sürü farklı anlam yüklemişiz. Özellikle eskilerin sıklıkla kullandığı bu söylemlerden bir tanesi kafa karıştırıyor: 100 numara.

Bir tuvalete 100 numara demek ilk olarak kimin aklına gelmiş olabilir ki? Ya da soruyu değiştirelim, bir tuvalete neden 100 numara deme ihtiyacı duyalım ki?

Görünen o ki Fransızlar ihtiyaç duymuş! Nasıl yani?

Aslında bunun sebebi umumî tuvaletlerdi.

umumi tuvale

Hikâye, modern tuvaletlerin yaygınlaşmaya başladığı 1900’lerin başına kadar uzanıyor. Modern tuvaletler yaygınlaşmaya başlasa da otellerde her odaya tek tek koyulacak kadar yaygınlık kazanmamıştı.

Eskiler bilir, otellerde her kata ortak kullanım alanı olan bir tuvalet konuluyordu. Umumî tuvaletlere de diğer otel odalarıyla karışmasın diye numara koyulmuyormuş. Fransızlar, normal oda numaraları 01, 02 iken tuvaletleri odalardan ayırt etmek için “00” ile isimlendiriyorlarmış.

Aslında dilimize geçen yanlış çeviriden gelen bir söylem.

100 numara

Tuvaletlere numara konulmadığı için Fransızcada numarasız anlamına gelen ‘sans numero’ kelimesi kullanılıyordu. "Sans numero" kelimesi de bizim dilimize "numarasız" şeklinde değil de "100 numara" olarak çevriliyor.

Yani sanıldığı kadar da komplike bir açıklaması yok, bu diller arası yanlış anlaşılma, yeni bir kavram doğurmuş ve 100 numara da tuvaletin diğer isimlerinden sadece biri olarak kalmış.

Kaynaklar: Kottke, Daily

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