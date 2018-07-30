Tek bir saat piliyle 6 ay gibi bir süre şarj olmadan kullanılabilen NOERDEN Life’ı sizler için inceledik.

Akıllı telefonlar çıktığından beri pek çok şey hayatımızdan çıkmaya başladı. Hayatımızdan çıkan bazı ürünler bunu hak ederken, saat gibi bu durumu aslında hiç hak etmeyen ürünlerde vardı. Bu durum son yıllarda akıllı saatlerle birlikte değişmeye başladı. Pek çok kişi akıllı saat satın alıp sürekli akıllı telefona bakmaktan kurtulurken, bazıları hala eski tip saatlerden hoşlanıyor.

Bugün sizlere eski tip akıllı saatlerden hoşlananlar için çok kullanışlı olacak NOERDEN Life akıllı saati tanıtacağız. Normal bir saat görünümüne sahip olan akıllı saatin en büyük avantajlarından başında pil ömrü geliyor. 6 ay gibi bir pil ömrüne sahip olan akıllı saat, günlük spor aktivitelerinizi, yaşamınızı ve sağlığınızı düzene sokmak için çeşitli sensörlerle donatılmış durumda.

Şarj etme gibi bir özelliği olmayan akıllı saat, normal saat piliyle 6 aylık bir kullanım sunuyor. Zaten saatin bu kadar uzun süre kullanım imkanı sunması, akıllı saatlerdeki şarj sorununu kökünden çözüyor. Tüm bu başarılı özelliklerinin dışında 30 metre suya dayanıklılık gibi özelliklere de sahip olan NOERDEN Life, normal saatleri seven ama aynı zamanda bir akıllı saatin özelliklerinden de yararlanmak isteyenler için geliştirdi.

Diğer akıllı saatlerin aksine bir dijital ekranı bulunmayan NOERDEN Life, bir akıllı saatin dokunmatik ekranıyla size sunduğu şeyleri sunamıyor olsa da sensörleri sayesinde sizi sürekli takip edebiliyor.

NOERDEN Life Akıllı Saat Özellikleri

Pil: Saat Pili

Pil Ömrü: 6 Ay

Bağlantı: Bluetooth

Kullanım Mesafesi: 10 Metre

Suya Dayanıklılık: 30 Metre

Aktivite Takip Edici

Adımsayar

Nabız Ölçer

Kalori Ölçer

Katedilen Mesafe

Uyku Takibi

Güneş Işığı Takip Edici

Gelen Çağrı Bildirimi

Gelen Çağrı Reddetme

Kamera Kontrolü

Eğer sizler de NOERDEN Life Akıllı Saat’i beğendiyseniz buraya tıklayarak ürünü daha detaylı inceleyebilir, ayrıca buradan Teknostore üzerindeki akıllı bilekliklere göz atabilirsiniz.