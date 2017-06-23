Uzay, otomotiv, yapay zeka ve tünelden sonra Elon Musk girişimciliği hakkındaki haberlere artık hepimiz alıştık. Ortaya çıkan raporlara göre Tesla kendi müzik paylaşım sistemiyle geliyor.

Teknoloji sitesi Recode ve Forbes tarafından kısa bir süre önce yayınlanan bir makaleye göre günümüzün en önemli otomobil üreticilerinden Tesla, kendi müzik platformu üzerinde çalışıyor. Sitenin kaynakları, böyle bir projenin tam anlamıyla bir düşünce olarak görülmediğini, dünyanın en büyük isimlerinden şarkı ve albüm akışı sağlamak için gerekli hakların satışıyla ilgili görüşmelerin başladığını belirtiyorlar.

Tesla bir müzik yayın platformunu hayata sokarsa büyük olasılıkla kullanıcı sıkıntısı yaşamayacaktır. Şirket, halen otomobil dünyasının alternatif görünümlü ana üreticilerinden olabilir, ancak yazılım dünyasında da ipleri eline alabilecek potansiyele sahip. Üstelik potansiyel tüketiciler, Elon Musk’un girişimci kimliğinden dolayı Tesla markasıyla gelecek herhangi bir ürün ya da hizmeti anında benimseyip kullanmaya başlayabilirler.

Tesla'nın müzik hizmetinde farklı fiyat noktalarında bulunan birkaç farklı paket sunmak istediği ifade ediliyor. Firma farklı tüketici gruplarına farklı müzik hizmetleriyle seslenecek gibi duruyor. Aynı zamanda üretilen otomobillerin içindeki dijital platformlara özel paketler de mevcut olacak.

Söz konusu iddialar hakkında konuşan bir Tesla temsilcisi ise olumlu ya da olumsuz bir açıklamada bulunmadı: "Müşterilerimizin istedikleri müziği her kaynaktan dinleyebilmeleri için olağanüstü bir araç içi deneyimi olması önemlidir. Ancak nihai amacımız müşterilerimiz için azami mutluluk sağlamaktır.”

Haber doğruysa, Musk'un müzik işine ilk adımını yakın zamanda atması gerekiyor. Gelişmeleri yakından takip ediyor ve sıcağı sıcağına sizinle paylaşıyoruz, takipte kalın. :)