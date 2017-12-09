Test Edildi, Onaylandı: Hızlı Şarjda En İyisi OnePlus 5T

Akıllı telefonlarda da en önemli kriterlerden birisi aynen elektrikli araçlarda olduğu gibi şarj olma süresi. Birçok marka da bu alanda iddiaları açıklamalar yapıyor. Peki hangisi en önde?

iPhone X, Samsung Galaxy S8,+ LG V30, Google Pixel 2 ve OnePlus 5T bu cihazların hepsinin ortak olarak iddia ettiği bir şey var. O da tahmin edeceğiniz üzere hızlı şarj süresi. Teknolojinin gelişmesinin insanı ışık hızına ulaştırmayacağı şimdilik mümkün gözükmüyor. Ancak oldukça hızlı bir hale getirebilir. Bunun yollarından birisi de elbette telefonlarımızı daha hızlı şarj edilebilir bir hale getirmek. Birçok şirket de bu alanda en iyisi olduğunu öne sürüyor.

Android telefonların son modelleri genellik bir USB-C bağlantısıyla geliyor ve bu nispeten hızlı şarj olanağı sunuyor. Ancak Apple'da böyle bir imkana sahip olmanız için ekstaradan birkaç yüz lira daha fazla vermeniz gerekiyor.

Tom's Guide adlı telefonlara yönelik çeşitli incelemeler yapan bir internet sitesi hızlı şarj iddiasında olan telefonlara yönelik bir test gerçekleştirdi. İlk başta 30 dakikalık bir hızlı şarj yapılan telefonlar daha sonra 60 dakikalık işleme tabi tutuldu. OnePlus 5T, 30 dakikada etkileyici bir şekilde %59'luk bir orana çıktı. Bir saatte ise %93 seviyelerine ulaştı.

OnePlus'ı diğer cihazlardan özellikle android olanlardan farklı kılan özelliği merak ediyor olabilirsiniz. OnePlus, çoğu Android telefonun aksine, Qualcomm QuickCharge teknolojisi kullanılmıyor. Bunun yerine, QuickCharge'den daha yüksek amper sağlayan ve ısı yönetiminde şarj cihazının kendisinde bulunan özel devreleri kullanan bir sistem kullanıyor.

Sıralamanın diğer telefonları ise 30 dakika için, LG V30 ilk sırayı, iPhone X ikinci sırayı ve Galaxy Note 8 ise 6. sırayı aldı. Testlerin sonuçları gayet açık bir şekilde OnePlus'ı ilk sıraya yerleştirdi. Son zamanlarda yeni gelen güncelleme dolayısıyla hızlı şarj özelliğinde problemler olan Samsung Galaxy Note 8 ise nal topladı.