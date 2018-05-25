Google, Android kullanıcıları için Play Store üzerinden ücretli olarak sunulan oyun ve uygulamalarda kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. Bugün geçici bir süre için ücretsiz olanlar köşemize 2 uygulama ve 3 oyun katılıyor. Elinizi çabuk tutun ve bir an öne bu uygulamaları kütüphanenize ekleyin.

Google, Android kullanıcılarının daha çok uygulamayla etkileşim kurmasını sağlamak adına, artık düzenli olarak ücretsiz oyun ya da uygulama kampanyaları sunuyor. Bizi yakından takip eden okuyucularımız, bu uygulamaları derleyip sunduğumuzu daha önce de görmüşlerdir. Bu sefer geçici olarak ücretsiz olanlar köşemizin toplam fiyatı 35 TL. Yani eğer ücret ödeyerek bu uygulamaları yükleyecek olsaydınız cebinizden o kadar para çıkacaktı. Elinizi çabuk tutun, zira geliştiriciler bu kampanyaları o kadar da uzun soluklu yapmıyor.

Önemli not: Listede yer alan uygulamaları bir defa ücretsiz olarak indirdiğinizde, kampanya bitse ahi ücret ödemezsiniz. Google Play Store kütüphanenize eklenecek bu uygulamaları, cihazınızı değiştirseniz dahi aynı Google heabıyla giriş yaptığınız her yerden görebilirsiniz. Ayrıca eğer kablosuz bir ağa bağlı değilseniz, uygulamayı indir seçeneğine basıp sonra hemen durdurarak, kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Böylece kampanya bittikten sonra bile kablosuz ağa bağlanında uygulama sonsuza dek sizindir.

1. Ses Kayıt Cihazı Pro:

Normal fiyatı 3,99 TL, şimdi ücretsiz.

Kullanımı son derece kolay olan bu uygulamayla kişisel notlarınızı sesli şekilde kaydedebilirsiniz. Ayrıca kayıtlarınızı sonradan düzenleyebilir, isimlendirebilir ve arşivleyebilirsiniz.

2. Red Ball Adventure 3D:

Normal fiyatı 4,19 TL, şimdi ücretsiz.

Zamanının efsane mobil oyunu Bounce’u hatırladınız mı? Bu oyun tam da onun klasik havasından esinlenerek hazırlanan basit bir arayüze sahip. Kampanya bitmeden kütüphaneye eklemeyi unutmayın.

3. Game Studio Tycoon 3:

Normal fiyatı 13,99 TL, şimdi ücretsiz.

Bir oyun şirketinin nasıl yönetildiğini hiç merak etmiş miydiniz? Çalışanlarınızı kontrol etmek, şirketinizin finansman sorunlarını çözmek, üretiğiniz oyunlarla kâra geçmek ve dev bir şirketi simüle etmek için bu oyun mükemmel bir seçenek.

4. How Many Pizzas:

Normal fiyatı 7,89 TL, şimdi ücretsiz.

Listemizdeki en sıra dışı uygulama olan How Many Pizzas (Kaç Pizza?), bir arkadaş ortamında pizza sipariş etmeden önce gerçekleşen bütün tartışmaları çözüme kavuşturuyor. Kişi sayısını yazıyorsunuz size kaç pizzanın yeteceğini, kişi başına ne kadar para ödeyeceğinizi söylüyor.

5. Wumbo's Adventure:

Normal fiyatı 4,69 TL, şimdi ücretsiz.

Daha çok çocuklar için bir oyun olan bu uygulama da Wumbo isimli bir karakterin basit bulmacalar içeren macerasına konuk oluyoruz.

Bir sonraki ücretsiz uygulamalar serimizde görüşmek üzere, takipte kalın :)